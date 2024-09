Chiude la macchina con la bambina dentro: momenti di paura a Moncalieri

Sono stati lunghi momenti di panico quelli che si sono vissuti nel pomeriggio di ieri, mercoledì 11 settembre, a Moncalieri, quando le chiavi dell'auto sono scivolate nell'abitacolo dalle mani di una madre, chiudendo involontariamente la vettura con la sua bimba dentro.

Decisivi Polizia locale e pompieri

Il fatto è successo in via Alfieri, dove sono giunti i Vigili del Fuoco e la Polizia locale: grazie all'uso di attrezzi appositi, sono riusciti a liberare la piccola senza che la piccola potesse rischiare di farsi male. E tutto si è concluso per il meglio in pochi minuti.