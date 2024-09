Contrasto a mafia e antagonismo al centro dell’azione di Lucia Musti, nuovo Procuratore Generale di Torino [VIDEO E FOTO]

Insediata presso l’Aula Magna Fulvio Croce del Tribunale di Torino, Lucia Musti , la donna che guiderà la Procura Generale di Torino, succedendo a Francesco Saluzzo, in pensione dallo scorso ottobre.

66 anni, in passato reggente alla Procura generale di Bologna, poi alla Procura della Repubblica di Gela, ha nella sua esperienza un lungo curriculum su importanti processi legati alla criminalità organizzata, in particolare a ‘ndrangheta e terrorismo nero.

“Ho scelto Torino per confrontarmi con una parte d’Italia completamente diversa da quella che conosco - ha detto Lucia Giusti - A questo c’è da aggiungere la passione per il lavoro che il tempo non ha scalfito.”

Dopo Caselli, Maddalena e Saluzzo