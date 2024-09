CUOA e Politecnico insieme per rafforzare le competenze dei manager nei nuovi scenari del business

Secondo quanto stima il World Economic Forum, il 23% dei posti di lavoro a livello globale cambierà nei prossimi cinque anni a causa della trasformazione tecnologica in corso, motivo per cui è urgente aggiornare le proprie competenze o prepararsi a un nuovo ruolo. Questa sfida riguarda anche manager ed executive, chiamati già ora a rispondere efficacemente e tempestivamente ad un contesto di complessità crescente.

Da un anno a questa parte viene in aiuto un’offerta formativa che combina gli studi caratteristici di business administration con i nuovi temi diventati strategici con l’evolversi della tecnologia. Si tratta dell’Executive Master in Business & Technology (Tech-EMBA), la cui seconda edizione prenderà il via venerdì 18 ottobre. Organizzato da CUOA Business School e Politecnico di Torino e coordinato dal professor Emilio Paolucci, il percorso formativo dura 20 mesi e prevede una formula part-time che tiene conto degli impegni professionali degli iscritti.

“In una epoca segnata dal crescente ruolo che l’intelligenza artificiale gioca nei processi decisionali operativi, il manager si deve distinguere per la sua capacità di guardare avanti anticipando il cambiamento, per poi guidarlo attraverso la sua leadership”, afferma Paolo Neirotti, direttore della Scuola di master e formazione permanente del Politecnico di Torino. “In questo executive master, troviamo una didattica di elevata qualità su ciascuna di queste competenze essenziali del manager moderno”.

“L’EMBT è un’ottima palestra per imparare a costruire un contesto di valori condivisi, delineare una visione attorno a cui mobilitare gli sforzi di tutti, fornire l’energia del cambiamento, trasferire i contenuti delle tecniche professionali, dare l’esempio”, prosegue Alberto Felice De Toni, direttore scientifico di CUOA Business School. “Siamo immersi in un contesto multipolare: il manager può solo cercare di essere preparato e la cultura è l'infrastruttura più importante per la capacità competitiva”.

L’architettura del master prevede teoria e pratica, momenti di studio individuale e fasi di confronto aperto, formazione intensiva e appuntamenti di networking oltre a business game e project work. Le lezioni si terranno due weekend al mese e si svolgeranno principalmente a Torino nella Scuola Master e Formazione Permanente del Politecnico, ma anche il Campus CUOA di Altavilla Vicentina ospiterà alcune attività nell'ambito di questa esperienza, che si inserisce all'interno del progetto CUOA University Network Business School.

Il master è a numero chiuso e riservato a 35 alunni. La selezione si basa sull’analisi del curriculum studi e professionale e su una lettera motivazionale, ai quali seguiranno un test di ragionamento critico e un colloquio. Il termine ultimo per partecipare a questa fase è fine settembre, mentre l’iscrizione va confermata entro il 4 ottobre.

“Spesso siamo portati ad avere un mindset molto legato al nostro contesto. Con questo percorso sto vedendo realtà diverse, con problematiche anche non simili a quelle che vivo ogni giorno nel mio settore, ma che in ottica manageriale hanno molte connessioni, soprattutto nella struttura mentale e nell’approccio a problemi e strategie”, commenta Simone Savasta, Head of Vehicle Features presso IVECO GROUP Light Commercial Vehicles, che sta frequentando la prima edizione dell’EMBT. Iniziata nell’ottobre 2023, ha riunito in aula persone dai 30 ai 50 anni, con un’esperienza professionale più o meno lunga, maturata principalmente in aziende con un fatturato superiore a 100 milioni di euro.