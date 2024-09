Incontro tra Ugl e Lo Russo: "Preoccupati per il futuro di Mirafiori e dell'automotive"

Oggi l'Ugl di Torino e Piemonte, a distanza di un mese e mezzo, dall’appuntamento con la Vicesindaca di Torino e assessore al Lavoro, la Dott.ssa Michela Favaro, hanno incontrato, presso la Sala Congregazioni del Palazzo del Comune, il Sindaco, Dott. Stefano Lo Russo.

Al centro del colloquio, la viva preoccupazione dell’Ugl per tutte le vertenze e situazioni difficili, che la Città sta attraversando, in primis quella con lo stabilimento di Mirafiori, di Stellantis, che domani chiuderà per un mese, per il momento…

In evidenza anche le ripercussioni sulla sicurezza e degrado sociale, che ogni giorno i lavoratori e cittadini, devono affrontare.

“Torino è forte di una popolazione studentesca che è in continua crescita, infatti negli ultimi anni è passata da 35 a 39mila studenti, invertendo il trend negativo di tutte le altre università italiane. Ed è proprio su questo aspetto che si dovrebbe concentrare, convincere i giovani a rimanere a Torino, anche per lavorare e non solo per studiare e formarsi. Torino infatti è uno dei maggiori “cuori Pulsanti” nella ricerca e tecnologia innovativa, come dimostrano i tanti brevetti e le start up che alimentano il nostro sistema economico” lo dichiara Silvia Marchetti Segretario Ugl Torino

“I dati indicano chiaramente l’importanza di intensificare le relazioni con l’estero per diversificare i mercati: è questa la strada da percorrere per il rilancio del sistema industriale del nord-ovest, in combinazione a una strategia di attrazione di nuovi investitori sul nostro territorio in grado di valorizzare le nostre filiere di eccellenza, vedi Novara per la produzione di microchip per la nascita Fondazione AI4Industry a Torino” lo dichiara Massimiliano Rossato Segretario Ugl Piemonte

“L’ Automotive sta impattando moltissimo con segno negativo, a Torino, ma, non c’è solo Stellantis, c’è anche una transizione e riconversione in atto in molte altre, nostre imprese”. lo dichiara Ciro Marino, Vice Segretario Ugl Torino