Parte la Settimana della Mobilità, si sperimentano nuove pedonalizzazioni: ecco le strade coinvolte [L'ELENCO]

Ventesima partecipazione della Città di Torino alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, in programma dal 16 al 22 settembre e promossa dalla Commissione Europea “Mobility Week. Si tratta della principale campagna di sensibilizzazione della Commissione Europea per promuovere un cambiamento di abitudini a favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di altre soluzioni di trasporto pulite e intelligenti. Il tema di quest’anno sarà: “La condivisione degli spazi pubblici” e si declinerà in quattro linee programmatiche: vivere lo spazio pubblico in modo diverso, riqualificare lo spazio urbano, creare uno spazio sicuro per le strade scolastiche e pianificare e progettare strade più sicure.

Un’iniziativa che intende inserirsi, come ha spiegato l’assessora alla Mobilità Chiara Foglietta, nel percorso che porterà la Città di Torino a diventare “neutral Cities”, limitando al massimo le emissioni di Co2, entro il 2030, ovvero vent’anni prima del traguardo fissato da tutte le altre grandi città d’Europa. Da seminari a iniziative concrete

Saranno molte le iniziative in programma. Con seminari, dibattiti e iniziative, ma anche con azioni politiche pratiche che porteranno su molte circoscrizioni della Città ad attuare sperimentazioni per pedonalizzazioni e scuole “Car Free”.

"Si tratta di un lavoro che inizia mesi prima con l'ascolto del territorio e l'interlocuzione con le Circoscrizioni - è il commento di Foglietta - con le quali si avviano percorsi per la creazione di spazi sicuri e più vivibili per la cittadinanza. A fronte delle sperimentazioni che vengono avviate in questo periodo, vengono poi fatte valutazioni sui risultati e la maggior parte di queste diventano poi strutturali. Restituire un po' per volta lo spazio pubblico alla cittadinanza ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di tutte e tutti e le numerose richieste che riceviamo confermano l'efficacia di queste politiche".

La Città di Torino, in collaborazione con enti e associazioni, presenterà un programma ricco di eventi per incentivare gli spostamenti a piedi, in bicicletta, con il trasporto pubblico locale e con mezzi condivisi.

Di seguito il programma esposto oggi in conferenza presso la Sala delle Colonne dall’assessora Foglietta e da Anna Biraghi che fa parte della Consulta sulla mobilità.

Le iniziative in programma

Lunedì 16 settembre Ore 15 - 18, nella parte alta di piazza Arbarello: la Circoscrizione 1, insieme all'operatore di mezzi in sharing Lime, organizza un momento di sensibilizzazione sulla guida sicura del monopattino. Mercoledì 18 settembre Nuova edizione del Bike e Walk to School che coinvolgerà le sedi dell'istituto comprensivo Ugo Foscolo (Circoscrizione 1). A seguire "Giretto d’Italia”, un'iniziativa organizzata da Legambiente con rilevazione dei passaggi in bicicletta sulle principali arterie ciclabili.All ore 18, in viale Ottavio Mai si terrà l'inaugurazione della colonnina di riparazione bici, un progetto Share the Tool di Bike Pride Fiab Torino. Con il supporto della Città di Torino e della Circoscrizione 7.

Giovedì 19 settembre Alle ore 12, presso l'Urban Lab in piazza Palazzo di Città 8/F l’evento “Per chi stiamo organizzando la mobilità del futuro”, attraverso il coinvolgimento di policy-makers, professionisti, tecnici e ricercatori in una conversazione a più voci nella quale esplorare il rapporto tra esigenze di mobilità sempre più complesse, cambiamenti demografici, sociali ed economici, grandi trasformazioni della città e della società. Nello stesso luogo alle ore 15, si terrà la tavola rotonda “La mobilità autonoma cambierà Città?”, ci si interrogherà sulla portata del cambiamento sui nostri stili di vita, sugli spazi urbani, su una nuova quotidianità che non sembra essere così lontana. All’incontro, oltre all’assessora Foglietta, prenderà parte Paolo Gandolfi, politico di Reggio Emilia, tra i promotori della legge sull’omicidio stradale e Benedetta Lanza di Laqup. Alle ore 16 alla scuola Allievo, in via Michele Antonio Vibò 62 avrà luogo un'attività di sensibilizzazione verso la mobilità sostenibile, organizzato con il supporto dell'associazione Impresa e Territorio della Circoscrizione 5. Per finire alle 20,30, con l'associazione “Volere la Luna” in via Trivero 16, la proiezione de "Lo spazio pubblico nelle città del futuro secondo il cinema di finzione" a cura di Pietro Caccavo, giornalista e curatore del Pungolo.

Venerdì 20 settembre Alle ore 12 in Urban Lab, si terrà l’evento “Lavori (presto) in Corso" un question time aperto ai cittadini. Al centro la Linea 2 Metropolitana, pedonalizzazione la pedonalizzazione di via Roma e i lavori in piazza Baldissera. Alle orre 18.30, via Musinè 5/7 l'incontro "Creare uno spazio pubblico bello, vivibile e accessibile", un incontro/dibattito con associazioni e istituzioni.

Sabato 21 settembre Alle ore 17, sempre in via Musinè 5/7 avrà luogo "Strade aperte alle persone: impatti su società e ambiente di pedonalizzazioni e ciclabilità", un dialogo tra stakeholder e associazioni, mentre alle 19, presso la Galleria del MAU di via Rocciamelone 7/c si svolgerà l’incontro dal titolo "Arte: spazio pubblico/privato" - rigenerazione urbana attraverso l'arte e dell’arte come spazio pubblico/privato.

Domenica 22 settembre Si chiude con una pedalata condivisa con la Circoscrizione 3, il Comune di Collegno e il Comune di Grugliasco, con partenza da piazza Bernini, in fronte alla sede ex-ISEF. Non solo iniziative, ma anche, come detto, azioni concrete per sperimentare temporaneamente pedonalizzazioni e chiusure stradali, soprattutto nelle vicinanze di scuole. Come specificato dall’assessora alla Mobilità molte iniziative sono protratte nel tempo anche oltre i limiti temporali. Nell’elenco a seguire, dove non specificato il periodo, l’iniziativa è permanente.

Pedonalizzazioni e chiusure a partire dal 16 settembre Circoscrizione 3 Scuola Ottino nel tratto di via Brissogne, tra via Ozieri e via Brissogne 44/A (civico da lasciare libero), istituzione del divieto di transito sperimentale chiusura con transenne/fioriere nel periodo compreso tra il 20 settembre e il 6 ottobre.

scuola Palazzeschi nel tratto di via Lancia, tra via Lancia 138 e via Sagra di San Michele, istituzione del divieto di transito sperimentale con chiusura con transenne/fioriere nel periodo compreso tra il 20 settembre 2024 al 6 ottobre.

scuola Montalcini nel tratto di via Collegno e via Calmieri, compresi tra via Avigliana e via Cavalli, istituzione del divieto di transito sperimentale con chiusura con transenne/fioriere dal 16 al 29 settembre;

scuola Battisti nel tratto di via Luserna di Rorà, tra via Verzuolo e via Revello, istituzione del divieto di transito sperimentale con chiusura con transenne/fioriere nel periodo dal 16 al 29 settembre. Circoscrizione 4 tratto fronte Scuola Dewey, via Passoni, tratto tra le vie Casaleggio e Bianco, istituzione della pedonalizzazione sperimentale con chiusura con fioriere/transenne dal 16 settembre 2024 fino al 30 gennaio 2025.

Circoscrizione 5