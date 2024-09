Pigiama Run: la solidarietà corre in 40 città italiane. Appuntamento anche a Castiglione

A pois, a righe, lunghi, corti, divertenti, ma anche eleganti. Mai così tanti pigiami riempiranno oltre 40 città italiane come quelli del prossimo 20 settembre in occasione della Pigiama Run. La storica corsa camminata in pigiama di LILT è a sostegno dei bambini malati di tumore e, giunta alla sua sesta edizione, si tiene sempre nel mese di settembre, dedicato in tutto il mondo al Gold Ribbon, il nastrino d’oro simbolo della sensibilizzazione sui tumori pediatrici.

Informare sul tema è anche lo scopo della Pigiama Run, che si svolgerà alle ore 19.00 nelle diverse città di 18 regioni, ma con quattro grandi hub: Milano, Roma, Palermo e Bari. Ci sarà chi correrà con in testa la mascherina da notte; chi lo farà con i bigodini, ma anche chi porterà il proprio peluche o cuscino. Ci sarà chi verrà in compagnia, organizzandosi con pigiami coordinati e chi verrà solo, ma troverà una folla allegra al proprio fianco.

In collaborazione con i reparti di pediatria oncologica degli ospedali del territorio, LILT erogherà ai piccoli pazienti servizi fondamentali come accoglienza in appartamenti sociali, attività ricreative, sostegno per le spese di viaggio necessarie a raggiungere gli ospedali, eventuali sussidi economici per le famiglie più fragili e, infine, linee telefoniche a disposizione dei genitori ad avvenute dimissioni dall’ospedale.

Per l’edizione di quest’anno, dove ritroveremo Edoardo Stoppa e Juliana Moreira come testimonial nazionali della Pigiama Run, sono previsti oltre 30mila partecipanti. L’obiettivo è di superare la raccolta fondi di 500mila euro da destinare ai progetti e ai servizi di supporto e accoglienza a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie.

Per ogni iscrizione è prevista una donazione minima di 15 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini under 7. Per tutti gli iscritti è previsto in regalo il pettorale con il pacco gara della manifestazione e gli omaggi degli sponsor. Nel Torinese l'appuntamento è venerdì 20, alle ore 18, a Castiglione.