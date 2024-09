A Venaria riapre il ponte (provvisorio) Bailey sul torrente Ceronda

Con un’Ordinanza del responsabile della Direzione Viabilità 1 la Città metropolitana di Torino ha disposto l’ apertura al transito dalle 9 di lunedì 16 settembre del nuovo ponte provvisorio Bailey sul torrente Ceronda a Venaria Reale e delle rampe di collegamento con la via Scodeggio sulla sponda sinistra orografica del torrente e la via “Variante del Castellamonte” sulla sponda destra orografica.

Sul ponte la circolazione sarà possibile con il limite di velocità a 30 km orari, il divieto di sorpasso, di sosta e di fermata per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia. L’apertura del ponte è resa possibile dal completamento delle lavorazioni per la realizzazione dell’infrastruttura provvisoria.

Il Comune di Venaria Reale ha approvato lo schema della nuova viabilità provvisoria che comporta la chiusura di parte della variante Castellamonte sul lato sud e la realizzazione di una rotatoria a raso all’innesto nord con via Scodeggio, permettendo il collegamento del nuovo ponte provvisorio, in modo da consentire la demolizione e la ricostruzione dello storico ponte di Castellamonte che garantiva l’accesso alla Reggia di Venaria.