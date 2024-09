La Regola di Sahm indica una probabile recessione negli Stati Uniti, ma il mercato crypto sembra pronto per un’inversione rialzista

Secondo una recente analisi del gruppo ETC (ora parte di Bitwise), la Regola di Sahm è ancora attiva, suggerendo una imminente recessione negli Stati Uniti.

Creata dall'ex economista della Federal Reserve Claudia Sahm, questo indicatore segnala l'inizio di una recessione quando la media mobile su tre mesi del tasso di disoccupazione aumenta di 0,50 punti percentuali o più rispetto al minimo dei precedenti 12 mesi.

I dati più recenti rivelano che l'indicatore di recessione di Sahm si è attestato a 0,53 a luglio 2024, leggermente sopra il mese precedente. Questo livello sostenuto sopra la soglia richiesta suggerisce che le pressioni recessive persistono nonostante la resilienza dimostrata finora dall'economia statunitense.

L'analisi del gruppo ETC indica che i principali indicatori on-chain di Bitcoin continuano a mostrare tendenze negative.

I volumi netti di vendita sulle piattaforme di scambio di Bitcoin hanno totalizzato circa -606 milioni di dollari nell'ultima settimana, anche se il ritmo di vendita è gradualmente diminuito all'inizio di settembre.

Inoltre, le balene di Bitcoin hanno trasferito 9.477 BTC agli scambi su base netta la settimana scorsa, contribuendo a una maggiore pressione di vendita. Al momento il Bitcoin viene scambiato a circa 56.900 dollari.

I dati on-chain si allineano con il sentiment ribassista nel mercato delle criptovalute. Il gruppo ETC continua a segnalare un sentiment negativo, con solo 4 su 15 indicatori sopra la loro tendenza a breve termine.

Tuttavia, alcuni analisti vedono il potenziale per un cambiamento nelle condizioni di mercato. Il gruppo ETC suggerisce che la combinazione del sentiment macroeconomico e del mercato crypto all'inizio di agosto potrebbe aver segnato un importante punto di fondo per il Bitcoin, indicando l'inizio di una nuova fase rialzista.

Questa visione si basa anche su aspettative di una politica monetaria più permissiva da parte della Federal Reserve che nei prossimi mesi potrebbe fornire un vento favorevole alle criptovalute.

Nell’attesa della fase rialzista, i trader stanno diversificando i loro investimenti, comprando token in presale appartenenti al segmento del gaming Web3. Tra le presale più interessanti, troviamo quella di Shiba Shootout, un promettente gioco P2E legato a un ecosistema ispirato ai meme canini e ai film western.

VAI ALLA PRESALE DI SHIBA SHOOTOUT

Shiba Shootout unisce il gaming P2E e le meme coin a un vero e proprio ecosistema, progettato per garantire ricompense alla community attraverso diverse attività.

Il progetto ha raccolto più di 1,8 milioni di dollari in presale, con il token nativo SHIBASHOOT venduto a 0,0202 dollari.

Il gioco P2E di Shiba Shootout è disponibile per dispositivi iOS e Android, con la possibilità di giocare e ottenere ricompense in token SHIBASHOOT.

Il gioco chiamato Shiba Sharpshooter prevede meccaniche roguelike per il potenziamento del personaggio e duelli contro altri pistoleri. Il tutto contornato da una piacevole grafica 2D e da un gameplay immediato.

I token vinti nel gioco, si potranno scambiare, mettere in staking o mantenere nel wallet, in modo da ottenere diritti di governance.

Con il lancio dell’ecosistema, previsto alla fine della presale, Shiba Shootout consentirà alla community di ottenere ulteriori ricompense attraverso delle lotterie e un programma di referral.

Inoltre, sarà possibile unirsi alle Campfire Stories, delle sezioni di chat dove condividere meme e storie divertenti inerenti al settore delle criptovalute. Tutto l’ecosistema si ambienterà nella cittadina virtuale di Shiba Gulch e nei suoi dintorni.

Non manca la possibilità di fare staking, con la particolare funzione “Cactus Staking” che consente di vedere un cactus virtuale crescere nel deserto a seconda dei token bloccati.

Si può fare staking su Ethereum sin dalla presale, comprando lo SHIBASHOOT con ETH, BNB, USDT o carta di credito, per ottenere ricompense in base all’APY.

VAI ALLA PRESALE DI SHIBA SHOOTOUT