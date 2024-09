Doppio incidente nella notte nel Canavese: 16enne in prognosi riservata al Cto

Doppio grave incidente nella notte appena trascorsa sulle strade del Canavese. Entrambi sono avvenuti lungo la statale 460, a Sparone.

16enne in prognosi riservata al Cto

Tre giovani, tutti minorenni, sono rimasti feriti. Il più grave è un 16enne, portato con l'elicottero al Cto di Torino dove si trova ricoverato in prognosi riservata: intubato, ha subito un trauma cranico, toracico, al massiccio facciale e ad una gamba, che dovrà essere operata.

Gli altri due giovani sono per fortuna in condizioni meno gravi, essendo finiti entrambi in codice giallo all’ospedale di Ivrea.

Meno gravi gli altri due giovani feriti

Delle indagini si occupano i carabinieri di Ivrea: secondo una prima ricostruzione, la moto guidata dal ragazzo di 16 anni (su cui viaggiava uno dei due amici) sarebbe andata a sbattere contro un muro, stessa sorte poco dopo anche per quella guidata dal fratello.