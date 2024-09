Salone Auto, una Lancia Delta va a sbattere contro le transenne di piazza San Carlo: 12 persone ferite

Momenti di paura nella mattina di oggi, domenica 15 settembre, in piazza San Carlo, dove si sta svolgendo il Salone dell'Auto.

Lancia Delta va a sbattere contro le transenne

Una Lancia Delta da rally, forze per l'eccessiva velocità o per un errore del suo conducente, ha sbandato paurosamente, finendo contro le transenne dietro alle quali erano assiepate decine di persone.

Un ferito trasportato all'Ospedale Mauriziano

Dodici persone sono rimaste lievemente contuse, tra cui uno spettatore che ha riportato ferite lacero contuse che hanno richiesto il trasporto in codice giallo all’Ospedale Mauriziano.

Ci sono anche due bambini tra le persone ferite nell'incidente: i piccoli di 10 anni sono stati portati in codice verde al Maria Vittoria. Al momento si trovano al Pronto soccorso dove sarebbero state riscontrate solo alcune escoriazioni: insieme a loro è stato portato il padre, anche lui con lievi escoriazioni.

La polizia municipale e sta accertando i fatti e ha avviato gli accertamenti del caso.

I commenti

"L’ennesimo spavento - commenta la consigliera di Forza Italia Federica Scanderebech - in piazza San Carlo, l’ennesima dimostrazione che non è una piazza adatta a manifestazioni con grossa affluenza. Poteva di nuovo succedere una strage, sarà doveroso domani che il sindaco Lo Russo relazioni in merito all’accaduto".

Su quanto accaduto in piazza San Carlo il Sindaco Stefano Lo Russo ha dichiarato: “Siamo profondamente dispiaciuti per l'accaduto ed esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza a tutte le persone coinvolte cui auguriamo una pronta guarigione. I mezzi di soccorso sanitario presenti sono intervenuti prontamente per fornire l'assistenza necessaria, mentre la polizia locale ha avviato le indagini per accertare la dinamica dei fatti e le responsabilità del conducente”.

"Ci vuole una certa dose di incoscienza quando si decide di far sgommare auto sportive nel centro aulico di Torino, mettendo a rischio il pubblico presente alla manifestazione. E nel momento in cui si autorizza un evento del genere, contro ogni logica e buonsenso, si auspica che gli standard di sicurezza siano molto più alti", ha attaccato il capogruppo del M5S in Consiglio comunale Andrea Russi.

"Considerato che il veicolo stava viaggiando a bassa velocità, ma che in questi giorni le autovetture hanno sfrecciato tra piazza San Carlo e Piazza Castello a velocità anche molto elevate, viene da pensare che sia stato soltanto un miracolo che non sia successo qualcosa di molto più grave", ha concluso Russi. "Domani chiederemo al Sindaco chiarimenti sulle misure di sicurezza adottate e autorizzate dalla commissione di vigilanza e, in generale, sull'iter autorizzatorio dell'evento. Se sarà necessario, chiederemo di istituire una commissione di inchiesta".