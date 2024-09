Marcorè, Covatta, Ron: ecco cosa fare a Torino fino a domenica 15 settembre

EVENTI

SALONE AUTO TORINO

Dal 13 al 15 settembre

Il Salone Auto Torino scalda i motori e in piazza San Carlo fervono i preparativi per il ritorno della grande kermesse. Sono in corso gli allestimenti dei palchi e degli stand che questo fine settimana animeranno il centro cittadino. Dal 13 al 15 settembre il salotto della città si trasformerà per ospitare uno spettacolo all'insegna dei bolidi. Incontri, percorsi ed esposizioni per tutti i gusti, test drive di tutte le motorizzazioni e la sfilata storica dell’automobile. Oltre a piazza San Carlo, il percorso si snoderà dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova a piazza Carlo Felice, ma pure via Roma, piazza Castello, piazzetta Reale e Giardini Reali, fino a giungere in piazza Vittorio Veneto.

INFO: https://www.saloneautotorino.com/



GIORNATA DELLA NASCITA

Domenica 15 settembre

Nel meraviglioso scenario dei Giardini della Reggia di Venaria, torna la Festa della Nascita: un gioioso evento di “benvenuto alla vita” organizzato per celebrare ed accogliere in comunità l’arrivo dei nuovi nati e delle nuove nate del 2023 e 2024. Un’intera giornata, dalle ore 10 fino alle 19, all’insegna della bellezza e del relax, che quest’anno presenta molte novità: il numero dei Comuni che promuove la Festa sale a 31, nuovi partner, un’ampia mobilitazione del mondo della salute e un’area dedicata al rapporto con la natura. La Festa è rivolta a tutte le famiglie con bambine e bambini nati nel 2023 e 2024, con l’obiettivo di far conoscere le opportunità offerte dai servizi locali, dal mondo della Cultura, della Sanità e dell’Educazione: nei Giardini saranno allestite “isole” dedicate a vari temi, dove si svolgeranno laboratori, attività ludico-ricreative e informative. I genitori avranno l’occasione di vivere momenti emozionanti, scattare immagini indimenticabili e soprattutto incontrare esperti, confrontarsi con loro sulla genitorialità, sul “ben-essere” delle bambine e dei bambini e su quello della famiglia.

INFO: www.lavenaria.it



ALLE ORIGINI DELLA SCRITTURA CINESE

Dal 12 al 28 settembre

Tutti i curiosi e gli appassionati di cultura cinese e quanti si troveranno a fare shopping e a passeggiare nella Galleria Umberto I di Torino potranno scoprire l’affascinante storia della nascita della scrittura in Cina grazie alla mostra organizzata dall’Istituto Confucio dell’Università di Torino. Diciassette pannelli, in italiano e in cinese, raccontano le origini dei caratteri cinesi, i cosiddetti ideogrammi. Pochi sanno che essi sono in connessione con le pratiche divinatorie dell’antica Cina: le prime testimonianze di scrittura sono state infatti rinvenute sulle ‘ossa oracolari’, ossia gusci di tartarughe e ossi di animali su cui erano incise le domande da porre alle potenze dell’aldilà. Le spiegazioni sapranno interessare un vasto pubblico, dai più piccoli agli adulti. La mostra si integra nella quotidianità della Galleria Umberto I, coinvolgendo attivamente le attività commerciali, che espongono nelle loro vetrine alcune riproduzioni dei frammenti di ossi e di gusci di tartaruga.

INFO: https://istitutoconfucio.torino.it/

CONSONANZE

Fino al 29 settembre

Gli spazi di Decoratori e Imbianchini, luogo simbolo della cultura cooperativa e sociale torinese ospitano la rassegna “Consonanze”, un progetto socio-culturale promosso dall’associazione Fa Bene e S-nodi, con la direzione artistica di Simone Campa, che unisce musica, parole e cibo per parlare di donne, migrazioni e diritti, attraverso un’esperienza interculturale e di condivisione, nell’ambito di “Road to Terra Madre”, il viaggio di incontri che culminerà con “Terra Madre Salone del Gusto” a settembre. Con l’Orchestra Terra Madre ad animare ogni appuntamento insieme alla Compagnia teatrale Asterlizze, Consonanze trasforma ogni evento musicale in un'occasione per esplorare racconti, narrazioni e riflessioni sulle sfide affrontate dalle donne migranti, sulla strada della piena inclusione nel luogo in cui vivono.

INFO: 2024.terramadresalonedelgusto.com/evento/consonanze

LANDSCAPES/PAESAGGI

Fino al 12 settembre

Alle Gallerie d'Italia, un primo assaggio di quello che si vedrà nel 2025 al Museo Egizio nella sala multimediale immersiva al piano ipogeo, ovvero il progetto Egitto Immersivo. Una grande installazione video che riporta l’attrazione sul paesaggio, tema su cui il Museo sta lavorando sia attraveso la fruizione multimediale, sia quella più tangibile del giardino che verrà allestito all’Egizio in vista del bicentenario. Al piano interrato delle Gallerie d’Italia i visitatori potranno entrare gratuitamente e osservare attraverso l’installazione video della durata di una decina di minuti il cambiamento dell’Egitto dal punto di vista storico ma anche paesaggistico. Il video diretto da Robin Studio è curato da 8 egittologi. Un viaggio che parte dalla campagna egiziana di oggi, verso le atmosfere e la cultura del passato.

INFO: gallerieditalia.com/it





FESTIVAL MUSICALI

MiTo - SETTEMBRE MUSICA

Torino - Milano

Dal 6 al 22 settembre

La musica classica torna con il festival diffuso tra Torino e Milano che quest’anno vedrà tra gli ospiti Stefano Massini, Ludovico Einaudi, Filarmonica della Scala Riccardo Chailly, Giovanni Sollima e Enrico Melozzi, Filarmonica TRT, Franco Alfano, Quartetto Prometeo, Alessandro Cadario, Filarmonica di Torino Giampaolo Pretto, Opera de Lyon Daniele Rustioni, Olivier Messiaen, Accademia Santa Cecilia Gianandrea Noseda, Heiner Goebbels, Quartetto Goldberg.



HIROSHIMA SOUND GARDEN

Fino al 26 settembre

Hiroshima Sound Garden, la rassegna estiva organizzata da Hiroshima Mon Amour, torna per la quinta estate consecutiva e apre al pubblico lo spazio verde del suo giardino nella sede di via Bossoli 83, a Torino. La V edizione di Hiroshima Sound Garden presenta un programma esteso, multidisciplinare e variegato, con alcune novità. In orario serale, gli spettacoli e gli incontri dal vivo avranno per protagonisti nomi di prestigio della scena artistica e culturale contemporanea nazionale e internazionale.

INFO: www.mailticket.it

sPAZIO211 OPEN AIR

Fino a 18 settembre

Arriva sPAZIO211 OPEN AIR, uno spazio di libera espressione, accessibile, inclusivo con una programmazione di concerti, DJ set, spettacoli e festival multiculturali che faranno da cornice a un palinsesto di attività quotidiane, workshop e laboratori per tutte le età. Il cuore della rassegna estiva si svolgerà tra il 4 e il 14 luglio sul main stage dell’arena open air. Non mancano i simbolismi: ad aprire le danze, nel contesto del primo anniversario della rassegna T!LT: Turin Is Louder Today, ci saranno i bdrmm e gli Atlante, due artisti che rappresentano da una parte la peculiare capacità della direzione artistica di scovare nuovi talenti e anticipare le tendenze, dall’altra un omaggio alla tanto amata storicità di sPAZIO211 che da sempre pone un occhio di riguardo alle nuove proposte artistiche della scena indipendente internazionale. Come il passato e il futuro che abbracciano il presente, gli appuntamenti di sPAZIO211 OPEN AIR accoglieranno tra le proprie sponde la Finale di Pagella Non Solo Rock 2024 con special guest i Tropea e la terza edizione di Rockish Festival quest’anno in versione Torino Calling: due palchi, sette band e 4 ore di concerti no-stop dall’indie-rock al pop-punk passando per grunge, rap-rock e alternative. Si esibiranno poi diversi rappresentanti dell’indie-pop italiano tra cui i Selton, L’Officina della Camomilla, Sethu e Postino ma anche band storiche del noise e dell’emocore piemontese come Titor e Cani Sciorrì.

INFO: www.spazio211.com





CONCERTI

PFM CANTA DE ANDRE'



Mercoledì 11 settembre ore 21

Premiata Forneria Marconi ha uno stile unico e inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un'unica entità affascinante. Adesso è pronta a ripartire per una lunga serie di appuntamenti live, portando in scena il fortunato tour che celebra il fortunato sodalizio con il grande cantautore genovese. Sul palco una straordinaria formazione: Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Marco Sfogli (chitarra elettrica), Alessandro Scaglione (tastiere), Eugenio Mori (batteria), Lucio Fabbri (violino); special guest Luca Zabbini (tastiera e voce) e Michele Ascolese (chitarra acustica).

INFO: Fonderie Limone di Moncalieri, via Pastrengo 88, Moncalieri, tel. 011 5169555 – 800235333 – www.torinodanzafestival.it

CONSONANZE



Martedì 17 settembre dalle ore 19 alle 21

Consonanze, la rassegna che unisce musica, parole e cibo, presenta un appuntamento per parlare di donne, migrazioni e diritti attraverso un’esperienza interculturale e di condivisione. A dare il “la” sarà la musica dell’Orchestra Terra Madre, composta da musicisti e musiciste di diverse nazionalità che proporranno alcuni brani del loro repertorio, mescolando ritmi, strumenti e sonorità, alla scoperta delle musiche popolari del mondo. Ad accompagnarli in questo viaggio tra le note, anche le cantanti di Bread and Roses, un coro femminile condotto da Luisa Trompetto e Stefania Cammarata Di Mango che prende nome dal primo inno femminista che afferma il diritto a un tempo libero di qualità, in cui coltivare arte, bellezza.

INFO: Decoratori e Imbianchini, via Lanfranchi 28, www.decoratorieimbianchini.it/rassegna-consonanze





CINEMA

FANTASTICA MOANA

Domenica 15 settembre ore 18.30

Il 15 settembre 1994 si spegneva a Lione, a soli 33 anni, Moana Pozzi, icona fuori e dentro il mondo del cinema pornografico. In occasione del trentennale della sua scomparsa, domenica 15 settembre alle ore 18:30 al Cinema Massimo di Torino, Fish&Chips Film Festival celebra la sua memoria con un talk a cura di Francesca Pellas, scrittrice, traduttrice e giornalista autrice di Tutto deve brillare. Vita e sogni di Moana Pozzi, edito da Blackie Edizioni (2024), e Sofia Torre, dottoranda presso l’Università dell’Aquila ed esperta di Porn Studies, autrice del saggio Cagne di paglia per Einaudi. Ad accompagnare l’incontro sulla leggendaria figura di Moana saranno i materiali di archivio provenienti dalle Teche Rai, tra cui la “consegna” di Piero Chiambretti sul Partito dell’amore per la trasmissione Il portalettere, l’intervista sui temi della seduzione a Mixer e la chiacchierata a tutto tondo sulla sua vita professionale e privata durante il programma Harem. L’omaggio a Moana proseguirà con la proiezione di un cult degli anni ‘80, Fantastica Moana di Riccardo Schicchi (1987), il film che segna il debutto ufficiale di Moana Pozzi nel mondo dell'hardcore.

INFO: https://fishandchipsfilmfestival.it/

STAR WARS EXPERIENCE

Domenica 15 settembre, dalle 11

In occasione della mostra MOVIE ICONS. Oggetti dai set di Hollywood il Museo Nazionale del Cinema propone per domenica 15 settembre, “Star Wars Experience”, un evento dedicato al pubblico e agli appassionati del genere dove le legioni imperiali e ribelli di Star Wars arriveranno al Museo Nazionale del Cinema, sfilando per le vie del centro città, accompagnati dalla classica ‘Marcia Imperiale’, uno dei brani musicali più famosi dell’intera storia del cinema. Lo spettacolo, messo in scena dai membri della 501st Italica Garrison (imperiali) e della Rebel Legion Italian Base (ribelli), i due gruppi ufficiali LucasFilm, continuerà all’interno del Museo, con tutti i figuranti a disposizione per foto e selfie o per discutere dell’universo Star Wars per tutto il pomeriggio.

INFO: https://www.museocinema.it/it/<wbr></wbr>news/9978

"VITA" DI TATY ALMEIDA

Mercoledì 11 e Giovedì 12 settembre ore 17

Proiezione del video “Vita di Taty Almeida – Una Madre della Plaza de Mayo” (Argentina 2023, 51 min.), documentario diretto da Claudio “Pipo” De Sautu, e presentazione del libro “Orfana di figlio” (ed. Claudiana). A cura di Renzo Sicco.

INFO: Mausoleo della Bela Rosin, strada Castello di Mirafiori 148/7, ingresso libero, www.assembleateatro.com

MOVIE ICONS

Fino al 13 gennaio

Al Museo del Cinema arriva l'attesa mostra che celebra le grande icone del cinema internazionale. Centodiciassette oggetti originali di scena, costumi e memorabilia, provenienti dai set cinematografici hollywoodiani, sono i protagonisti della mostra Movie Icons. Dalla piuma di Forrest Gump alla bacchetta magica di Harry Potter, dal casco degli Stormtrooper di Guerre stellari fino alla pallottola di Matrix: sono solo alcuni degli oggetti di scena originali che si potranno ammirare alla Mole Antonelliana e che hanno plasmato l’immaginario cinematografico negli ultimi 40 anni.

INFO: www.museocinema.it

TONINO DE BERNARDI

Fino al 9 settembre

Il Museo Nazionale del Cinema celebra Tonino De Bernardi, l'autore d'avanguardia torinese, con una mostra che esplora la sua straordinaria carriera e influenza nel panorama del cinema sperimentale nazionale e internazionale. La mostra, organizzata in sinergia con la Cineteca del Museo e il Cinema Massimo, offre un'immersione completa nell'universo creativo di De Bernardi ed è parte di un progetto articolato che prevede: la conservazione e la digitalizzazione delle sue opere che contano, ad oggi, più di un centinaio di film; l'allestimento di una mostra, una performance teatrale, la pubblicazione di un volume inedito e una retrospettiva, nonché una selezione di opere sottotitolate per la circuitazione. Sessant'anni di storia di un cinema vivo e stimolante.

INFO: www.museocinema.it

TEATRO

SWIM INSIDE

Mercoledì 11 settembre ore 17

Arteterapia a cura di Elisa Tumino. Il laboratorio è rivolto a persone dai 6 ai 99 anni, ha lo scopo di offrire un ambiente protetto e adeguato dove poter esplorare la propria creatività ed espressività attraverso il segno, il colore, il suono e il proprio corpo.

INFO: Officine Caos, piazza Montale 14, tel. 0117399833 - www.officinecaos.net

EARTHINK FESTIVAL



Da giovedì 12 a Domenica 15 settembre

Giovedì 12 settembre alle 19 il Festival negli spazi di Off Topic, Alessandra Celesia presenta “Licheni”, un documentario live dove le immagini proiettate raccontano il viaggio dell'autrice e attrice, accompagnata live in scena da due musicisti e nel video da altre donne con le quali si intrecciano storie e destini, fragili e resistenti. Un'emozionografia sullo scioglimento dei ghiacci che porta ad esplorare le inquietudini più intime, attraverso le montagne, le radici, la lontananza... e quei licheni che continuano a salire.

Venerdì 13 alle 19 sempre negli spazi Off Topic i musicisti Marco “Ciuski” Barberis, Alec Dreiser e Fabio Pollono presentano “NavenerA”; una band, ma anche un sommergibile pirata che naviga in immersione, in acque profonde e lontano dalle rotte tracciate. E’un album di canzoni, ma anche una graphic novel. NavenerA racconta storie vere, senza filtri, e quando si parte bisogna essere pronti ad andare fino in fondo.

Sabato 14 settembre dalle 19 al PAV con “Hypergaia: Legacy”, scritto e diretto da Girolamo Lucania, la storia di una divinità: una giovane raver vestita di bianco che si risveglia insieme al suo gatto radioattivo su un pianeta abbandonato 1 Miliardo di anni a partire da oggi. Dai pochi resti rimasti, scopre a ritroso la storia della civiltà che aveva abitato il pianeta - l’Umanità - e il terribile destino che accomuna lei, il gatto radioattivo e l’estinzione della specie. Cosa lasceremo in eredità sul pianeta? A chi o a cosa? Come comunicheremo con le civiltà aliene?

INFO: www.earthinkfestival.eu

NERI MARCORÈ



Venerdì 13 settembre ore 21

Per “Set in Scena” sale sul palco il direttore artistico della rassegna, Neri Marcorè, con lo spettacolo “Di mare e di vento. Viaggio tra la musica e le parole di Gianmaria Testa”, sulle tracce del libro “Da questa parte del mare”. Marcorè ripercorre il racconto dei grandi movimenti popolari degli ultimi decenni, delle loro radici e della loro importanza, con una riflessione sulle ragioni del partire e attraversare deserti e mari, portandosi dietro il senso di sradicamento e smarrimento che accompagna ogni abbandono della propria terra. Con Marcorè, Stefano Cabrera al violoncello e Domenico Mariorenzi al pianoforte e alla chitarra.

INFO: Campo Stadio, Circolo della Stampa, corso Agnelli 67/A, euro 22, www.ticketone.it – www.sporting.to.it – tel. 0113245411

SOUL OF NATURE

Venerdì 13 settembre ore 21

Una favola acrobatica che l'autore e regista Milo Scotton dedica alle generazioni future. Narra le vicissitudini di un’avventuriera, la coraggiosa Mooz, alla ricerca di un tesoro perduto lungo la via delle Foreste Antiche. Uno spettacolo dai toni fiabeschi, che tra meraviglia e acrobazie, poesia e virtuosismi affronta temi di rilievo per il nostro futuro: l’abbandono dei rifiuti, gli allevamenti intensivi degli animali, la distruzione della bellezza, trattati sempre con ironia sviluppando una storia alla portata di tutti.

INFO: Officine Caos, piazza Montale 14, www.officinecaos.net

GIANDUJA E LA CORONA DEL RE

Sabato 14 e domenica 15 settembre ore 16.30



La Fondazione Marionette Grilli presenta una farsa burattinesca di e con Marco Grilli, monologo a più voci, giocato sul tono, il timbro e il ritmo imposto agli attori di legno. È la “solita” sfida tra il bene e il male che vede il personaggio Gianduja ancora una volta impegnato a ribadire l’importanza del bene e dell’onestà. Uno spettacolo che coinvolge attivamente il corpo per le reazioni impulsive che i burattini sanno “provocare” e per la mente che apprende divertendosi; tutti coinvolti, tutti attenti, tutti divertiti.

INFO: Casa del Teatro Ragazzi, c.so Galileo Ferraris 266, tel. 011/19740280 - 389/2064590 - www.casateatroragazzi.it

SEMI DI ZUCCA

Sabato 14 settembre ore 21

L’amore è il sentimento più forte che un uomo e una donna possano provare. Ed è un sentimento così irrazionale che può cambiare le persone in profondità. Prendete uno che da dieci anni non ha un rapporto sessuale. Salta subito agli occhi che è teso, tirato, agitato, nervoso, pronto alla collera. Prendete adesso qualcuno sposato da almeno dieci anni. Salta subito agli occhi: che strano, anche lui è teso, tirato, agitato, nervoso, pronto alla collera. Come può essere che il rapporto d’amore e l’astinenza abbiano confini così labili? Quale delle due disgrazie è la peggiore? È a questo punto che l’uomo della strada resta senza risposte ed attende ansioso il parere dell’esperto. Con Mario Zucca.

INFO: Mausoleo della Bela Rosin, strada Castello di Mirafiori 148/7, ingresso libero, www.assembleateatro.com

GIOBBE COVATTA

Sabato 14 settembre ore 21

“Set in Scena”, la grande kermesse di musica e spettacolo firmata dalla direzione artistica di Neri Marcorè, vede in scena Giobbe Covatta con lo spettacolo “Scoop (Donna Sapiens)”. Attraverso il suo linguaggio irriverente e dissacratorio, il comico intende dimostrare la superiorità della donna sull’uomo spaziando dalla storia alla sociologia fino alla medicina, con un poetico omaggio in chiusura.

INFO: Campo Stadio, Circolo della Stampa, corso Agnelli 67/A, euro 22, www.ticketone.it – www.sporting.to.it – tel. 0113245411

PRECISELY LOST



Sabato 14 settembre ore 19

Costruire, decostruire e mescolare due discipline differenti come la scala libera e la ruota cyr con l’obiettivo di mettere in comunicazione due anime creative. Precisely Lost di Cie Faisca, costituita da Aapo Honkanen (Finlandia) e Daniele Ippolito (Italia), sarà in scena presso lo chapiteau Vertigo che ha ospitato la compagnia per una residenza artistica durata due settimane. Lo spettacolo è un work in progress giunto alla sua seconda restituzione pubblica e lavora sul concetto di costruzione e decostruzione, un mix di circo, danza, teatro fisico e installazioni.

INFO: Chapiteau Vertigo, via Tiziano Lanza 31, Grugliasco, euro 5

RON



Domenica 15 settembre ore 21

“Set in Scena”, la grande kermesse di musica e spettacolo firmata dalla direzione artistica di Neri Marcorè, si chiude con RON nello spettacolo “Chi è di scena – Dialogo tra un cantautore e uno specchio”: il cantautore, nel camerino di un teatro qualsiasi, davanti allo specchio interpretato da Marco Caronna, il suo alter ego, per un dialogo cantato che porta in giro le parole e le canzoni di Ron, con un cammino pieno di incontri, musicisti, cantanti che compaiono dentro una parete magica a colorare il racconto.

INFO: Campo Stadio, Circolo della Stampa, corso Agnelli 67/A, euro 22, www.ticketone.it – www.sporting.to.it – tel. 0113245411





DANZA

FREEDOM SONATA



Giovedì 12, Venerdì 13 e Sabato 14 settembre ore 20.45

Emanuel Gat inaugura con questo spettacolo l'edizione 2024 di Torinodanza Festival. Dopo il successo di “Lovetrain2020”, un vero e proprio musical dall'inconfondibile atmosfera anni '80, questa nuova produzione ci guida in una miscellanea di note tra la musica di Beethoven e il rap di Kanye West. Freedom Sonata è una composizione coreografica, musicale e drammatica in tre movimenti: un viaggio fantastico immerso nella luce, tra il bianco e il nero, che fa da contrappunto alla musica e alla danza. La coreografia è un ritratto immaginario e delicato della luce del Mediterraneo, il cui fluire costante e la cui particolare bellezza raccontano un modo di vivere insieme: una speciale alchimia umana trascesa dalla danza e dalla musica.

INFO: Fonderie Limone di Moncalieri, via Pastrengo 88, Moncalieri, tel. 0115169555 – 800235333 – www.torinodanzafestival.it

PISCINA MIRABILIS



Domenica 15 settembre ore 11

Un'esperienza a cura di Michele Di Stefano rivolta a danzatori, performer, attori, atleti, corpi, figure e persone il cui indirizzo è quello di proiettarsi sulla scena. E' un luogo temporaneo dedicato alla ricerca, dove immergersi nell’accadimento puro, senza gerarchie di potere, accademismi, trasmissione, formazione, spettacolo.

INFO: Fonderie Limone di Moncalieri, via Pastrengo 88, Moncalieri, tel. 0115169555 – 800235333 – www.torinodanzafestival.it

U. (UN CANTO)



Domenica 15 settembre ore 20.45

Performance di Alessandro Sciarroni ispirata a brani corali folkloristici e tradizionali tratti dal repertorio italiano del ‘900.

INFO: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, tel. 0115169555 – 800235333 - www.torinodanzafestival.it

MOSTRE

LA CARROZZA DI NAPOLEONE

Domenica 15 settembre e giovedì 17 ottobre

La Palazzina di Caccia di Stupinigi ritrova un pezzo della sua storia. Dopo il restauro realizzato dai tecnici del centro di conservazione della Reggia di Venaria, 'torna a casa' la leggendaria carrozza di Napoleone, che lo portò a Milano per l'incoronazione a re d'Italia. La berlina, già appartenuta a Gustavo Rol, da oggi torna fruibile all'interno del percorso di visita della residenza sabauda del Comune di Nichelino. Il manufatto rappresenta una importante testimonianza storica della presenza napoleonica in Italia e nel Torinese, che sarà raccontata anche attraverso due appuntamenti speciali organizzati dalla Fondazione Ordine Mauriziano. Il primo è in programma domenica 15 settembre, quando alle ore 15.45 è in programma un viaggio nel periodo napoleonico con "Life, istantanee di vita di corte". Giovedì 17 ottobre, alle ore 16, è invece in programma una visita guidata a cura di Alessia Giorda, seguita dalla conferenza di Paolo Palumbo.

INFO: https://www.ordinemauriziano.it/palazzina-di-caccia-di-stupinigi/

BAR STORIES

Fino al 6 ottobre

Dal 25 luglio fino al 6 ottobre Bar Stories on Camera approda a Torino e trova la propria collocazione ideale negli spazi di CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia. Il progetto espositivo concepito per l’appuntamento torinese da Galleria Campari, CAMERA e Magnum Photos, si presenta in una nuova veste raccontando i rituali e i personaggi che caratterizzano l’universo del bar in Italia e nel mondo, attraverso 22 scatti dell’Archivio Storico di Galleria Campari e 28 scatti firmati dai rinomati fotografi di Magnum Photos. Bar Stories on Camera. Galleria Campari / Magnum Photos è la prima mostra realizzata da Galleria Campari in partnership con Magnum Photos. La mostra traccia un ritratto del mondo del bar dagli anni Trenta del XX secolo agli inizi del Duemila, raccontato attraverso un corpus di immagini provenienti dall’Archivio Storico di Galleria Campari in dialogo con scatti di fotografi internazionali dell’agenzia Magnum, tra i quali figurano autori come Robert Capa, Elliott Erwitt, Martin Parr e Ferdinando Scianna. Da momenti di condivisione quotidiana ai volti di celebri attori e artisti, lo spazio del bar si svela in un percorso che attraversa le epoche e le città e di cui Campari è protagonista fin dal 1860.

INFO: www.camera.to

THE BEST OF GLASSTRESS

Fino al 10 novembre

Il vetro nella sua forma più elegante e prestigiosa attraverso la lavorazione di grandi artisti internazionali nella mostra The Best of Glassstress alla Reggia di Venaria e al Castello della Mandria. Da Ai Wei Wei a Tony Cragg, passando per Vanessa Beecroft, sono presenti con le loro raffinate opere fino al 10 novembre. Un grande progetto che promuove l’uso del vetro nel mondo dell’arte contemporanea e che in precedenza è stato esposto a Venezia ideato e progetto della Fondazione Berengo.

INFO: https://lavenaria.it/it



MASSIMO SACCHETTI

Fino al 10 novembre

La programmazione estiva di Flashback Habitat Ecosistema per le Culture Contemporanee si arricchisce con la nuova mostra dal titolo Galaverna, composta da otto sculture dell’artista valdostano Massimo Sacchetti. Le opere saranno esposte negli spazi di Corso Giovanni Lanza 75. Nell’arte di Massimo Sacchetti, la natura è l’origine e lo strumento che modella l’opera. Il legame con il territorio d’origine, Gressoney-Saint-Jean, costituisce la struttura portante delle sue galaverne. L’artista coglie nel trascorrere del tempo e nel mutare delle stagioni la materia e la suggestione che plasmano le sculture. Proprio da qui scaturisce la Galaverna che dà il nome alla mostra: quel fenomeno atmosferico che si verifica quando, tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, la temperatura inizia ad abbassarsi e dalla brina si creano dei veri e propri cristalli, forme fugaci e fragili eppure straordinarie, frammenti di ghiaccio che si depositano sui rami, sull’erba, componendo una geografia del paesaggio dalle tinte fiabesche, oniriche. L’ispirazione dell’artista nasce da queste visioni e dalla volontà di immortalare un fenomeno che diversamente sarebbe solo effimero, incastonando su legno di larice l’allusione a questo spettacolo della natura.

INFO: https://www.flashback.to.it/

CHANGE. IERI, OGGI, DOMANI. IL PO

Fino al 13 gennaio

A Palazzo Madama una mostra che, in parallelo a un ampio progetto territoriale, racconta il tema della crisi climatica prendendo come punto di partenza i cambiamenti millenari lungo il percorso del fiume Po. Change. Ieri, oggi, domani. Il Po è il titolo dell’iniziativa che coinvolge l’Assessorato alla Cura della Città, Verde Pubblico e sponde fluviali della città di Torino, ma anche ABDPO e l’Aipo, il Polito e l’Eruopean Research Institute. La mostra allestita a Palazzo Madama affronta il tema dell’acqua e del nostro Grande Fiume attraverso la pittura e la fotografia, ma anche i reperti fossili, le cartografie storiche.

INFO: www.palazzomadamatorino.it/it

ARCA. ANTONIO BIASUCCI

Fino al 6 gennaio

Antonio Biasucci è il terzo ospite del progetto La Grande Fotografia Italiana alle Gallerie d’Italia di Torino. La mostra Arca, che raccoglie oltre 250 scatti, sarà aperta fino al 6 gennaio 2025. Una ricerca quella di Biasucci passa dai grandi temi ancestrali, come il cielo stellato, ma anche l’impasto del pane o tronchi degli alberi che sembrano delle città futuriste, fino ai grandi ritratti umani, come il progetto sui rifugiati del campo di Souda, reso possibile grazie alla preziosa collaborazione del rifugiato curdo Rouaf, o quello realizzato all’ospedale di Matany in Uganda su donne partorienti, immagini potenti che tramettono tutte le difficoltà di madri che spesso davano alla luce neonati già morti.

INFO: https://gallerieditalia.com/it/torino

MARGARET BOURKE-WHITE

Fino al 6 ottobre

Margaret Bourke-White è stata un’icona della fotografia del primo Novecento. Le sue foto e suoi reportage per la rivista Life, nata nel 1936, hanno documentato gli eventi più drammatici del XX secolo. La mostra che Camera le dedica, a 120 anni dalla sua nascita, raccoglie un corpus di 150 immagini, esposte fino al 6 ottobre. Nata nel 1904 a New York, Bourke-White ha raccontato le trasformazioni del mondo con immagini che sono entrate nei libri di storia, sempre mantenendo un doppio punto di vista in ogni situazione. C’è lo scatto rubato a Stalin, in un raro momento in cui il dittatore sorride, proprio dopo aver visto la fotografa far cadere delle lampadine del flash. Ma ci sono anche le immagini diventate tragicamente famose che raccontano la liberazione dei campi di concentramento di Buchenwald. E poi ancora le fotografie iconiche che ritraggono Ghandi durante gli anni del movimento di liberazione della dominazione britannica.

INFO: www.camera.to

UN VIAGGIO LUNGO MILLE MIGLIA

Fino al 29 settembre

In occasione del primo traguardo di tappa a Torino della 42esima edizione della Mille Miglia, il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile celebra la corsa più bella del mondo con la mostra Un viaggio lungo mille miglia: l’esposizione – realizzata in collaborazione con il Museo Mille Miglia di Brescia e visitabile nella project room del MAUTO racconta la storia della leggendaria corsa, un’epopea durata un trentennio – dal 1927 al 1957 – e per la quale gareggiarono su un percorso di “1000 Miglia” i campioni più celebri del periodo. Il percorso espositivo racconta i tre decenni della corsa, con una particolare attenzione agli anni più significativi: il 1927, data della prima edizione, il rilancio dopo la guerra nel 1947 e il 1957, l’anno del trionfo di Taruffi e del tragico epilogo. A ciascuno di questi anni corrisponde una tappa fondamentale nella storia della Mille Miglia: Brescia, il luogo dove tutto ebbe inizio; Torino, simbolo della ripresa nel dopoguerra; Roma, la tappa che unisce l’Italia da nord a sud e città della vittoria amara di Taruffi.

INFO: www.mauto.com

INSIDE MONET

Fino al 3 novembre

L’Orto Botanico dell’Università di Torino arrivano i tour di Inside Monet, un’appassionante esperienza in realtà virtuale tra arte e natura, a cura di Way Experience – la media company tra i leader in Italia dei progetti di Virtual Reality nel settore del turismo culturale, vincitrice dell’Oscar dell’Innovazione Premio Angi 2022. Dopo due mesi di Inside Monet al Parco del Valentino, l’esperienza ha trovato nell’Orto Botanico dell’Università di Torino la cornice perfetta per esaltare il connubio tra la bellezza della natura e la magia della Realtà Virtuale. Inside Monet è una Virtual Reality Experience di taglio culturale, pensata per un pubblico trasversale, che unisce l’arte allo studio della natura, della luce, riportandoci nell’atmosfera di quei fermenti culturali che hanno contrassegnato il vitale mondo artistico parigino della seconda metà dell’Ottocento. Un nuovo viaggio in cinque tappe, dal Levar del Sole a Lo stagno delle ninfee, nel tempo e nello spazio concepito da Way Experience che permette di vivere in prima persona il concetto di en plein air, il metodo pittorico principalmente adottato dal gruppo degli Impressionisti per meglio cogliere le sottili sfumature generate dalla luce su ogni singolo dettaglio. L’intero tour prenderà vita all’interno dell’Orto Botanico, museo dinamico per sua stessa natura, proponendo, in linea con il luogo ospite, un itinerario alla scoperta di un’oasi segreta nel cuore della città.

INFO: www.wayexperience.it

STORIE DI MATRIMONI

Fino al 29 settembre

"Storie di Matrimoni – Ritratti dell’Immigrazione in Barriera di Milano a Torino" a Flashback Habitat. Storie di Matrimoni, come cita il titolo, è la rappresentazione di un preciso momento della vita familiare raccontato attraverso fotografie. Sono immagini di potente bellezza, sia per la cura della cerimonia in tutti i suoi dettagli, partendo dagli abiti, sia perché la macchina fotografica era uno strumento privilegiato, appannaggio di pochi: i fotografi sono professionisti esperti del mezzo, chiamati per conservare per sempre la memoria di quel momento, di un grande evento familiare.

INFO: www.flashback.to.it

ITALO CREMONA

Fino al 15 settembre

“Tutto il resto è profonda notte” è il titolo della retrospettiva dedicata a Italo Cremona allestita alla Gam. La mostra, a cura di Giorgina Bertolino, Daniela Ferrari, Elena Volpato, è frutto della collaborazione tra la GAM di Torino e il Mart di Rovereto, dove la mostra si trasferirà il prossimo autunno e da cui provengono due opere. La mostra raccoglie un centinaio di dipinti e una selezione di disegni e di incisioni, a partire dal nucleo di opere appartenenti alla collezione della GAM. Il percorso espositivo si sviluppa su nove sezioni e segue la progressione cronologica delle stagioni creative di Cremona. Una sala centrale del percorso, eletta a cabinet des folies, è dedicata alla prolungata frequentazione del fantastico, del grottesco e del surreale, mentre nella sala delle facciate, la visione si sposta sulle architetture torinesi, un motivo pittorico peculiare, sviluppato dall’artista lungo i decenni: da piazza Cavour a via Po.

INFO: www.gamtorino.it



AYRTON SENNA FOREVER

Fino al 13 ottobre

La grande mostra Ayrton Senna Forever aprirà al pubblico negli spazi del MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile. A trent’anni dalla scomparsa del pilota brasiliano, l'esposizione traccia il ritratto di una figura profondamente amata dal grande pubblico. Dalle prime esperienze sui kart fino alle monoposto di Formula 1, negli spazi del MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile prende vita la storia di Ayrton Senna, restituito al pubblico come campione automobilistico ed essere umano che ha saputo lasciare il proprio segno nell’immaginario di un’epoca.

INFO: www.museoauto.com

OROGENESI

Fino al 20 ottobre

Rocce, scogli, isole, forme minerali, montagne sono presenze che sembrano emergere dalle viscere della Terra, come apparse in seguito a un processo di orogenesi. Questo il concept della nuova mostra Alberto Di Fabio. OROGENESI. Dipinti e disegni degli anni Novanta del Museo Nazionale della Montagna di Torino. A cura di Andrea Lerda e visitabile da mercoledì 24 aprile fino al 20 ottobre, è la prima esposizione che un’istituzione italiana dedica alla produzione realizzata dall’artista nel corso degli anni Novanta.

INFO: www.museomontagna.org

TORINO AL FUTURO

Fino al 29 settembre

È un percorso alla scoperta della storia dell’industrializzazione cittadina, che parte dalle sue origini e si conclude offrendo ai visitatori una visione dell’avvenire, quello proposto dalla mostra "Torino al futuro. La cultura d'impresa, la cultura dell'innovazione" ospitata dal 14 aprile al 29 settembre al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano e organizzata da Unione Industriali Torino nell’ambito del programma di attività che celebrano il titolo assegnato alla città di Capitale della cultura d’impresa 2024.

INFO: www.torinospazioalfuturo.it

GUERCINO. IL MESTIERE DEL PITTORE

Fino al 15 settembre

Guercino, alias Francesco Barbieri (Cento 1591 - Bologna 1666), non giunse mai a Torino, eppure un significativo nucleo delle sue opere, tra dipinti e disegni, è conservato oggi nella Galleria Sabauda e nella Biblioteca Reale. Partendo proprio da questo nucleo, cui si aggiungono oltre 100 capolavori del Maestro Emiliano e di colleghi coevi come Carracci, Reni, e Domenichino, provenienti da collezioni importanti tra cui il Museo del Prado e il Monastero dell’Escorial.

INFO: museireali.beniculturali.it/mostra-guercino-il-mestiere-del-pittore

LE MERAVIGLIE DELLA SETA E DEL PELTRO

Fino al 28 gennaio 2025

Una veste premaman in seta dei primi anni dell’800, un pregevole caracò damascato, il corsetto simbolo della donna rivoluzionaria francese, un abito da sera in taffetas cangiante di inizio ‘900. Sono solo alcuni dei pregevoli abiti e tessuti storici esposti al secondo piano di Palazzo Madama fino al 28 gennaio 2025.

INFO: www.palazzomadamatorino.it/it

DINOSAURI - TERRA DEI GIGANTI

Fino al 29 settembre

La sala degli stemmi di Porta Nuova fa un salto indietro nel tempo per tornare nell’era mesozoica: oltre 250 milioni di anni fa quando i dinosauri erano i padroni della Terra. Sono una ventina le riproduzioni a grandezza naturale di questi maestosi animali per la mostra Dinosauri - Terra dei Giganti. Ricostruirti in poliuretano e vetroresina quelli statici, in gommapiuma quelli mobili e dotati di un motore interno. Il percorso vuole raccontare ad adulti e bambini, l’evoluzione dai primi dinosauri erbivori, marini e volatili fino ai carnivori. Affiancati da calchi di veri fossili, si trovano le specie più note che abbiamo imparato a conoscere grazie al Jurassik Park di Steve Spielberg, come il Triceratopo, il Velociraptor e ovviamente, il Tirannosauro Rex.

INFO: www.dinosauriterradeigiganti.it

LE OSSA DELLA TERRA

Fino al 13 ottobre

Dal 26 gennaio 2024 il Museo Nazionale della Montagna di Torino invita a scoprire il legame di Primo Levi con le terre alte attraverso la mostra Le ossa della terra, un progetto ideato e prodotto dal Museo, sviluppato in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi “Primo Levi” di Torino e curato da Guido Vaglio con Roberta Mori. Un percorso espositivo articolato attorno alle parole di Levi, ma anche a fotografie storiche, oggetti, documenti, volumi ed estratti video provenienti da archivi pubblici e privati, oltre che dai familiari dello scrittore e dal Museo. Una mostra per scoprire il legame poco conosciuto di Primo Levi con la montagna, nato negli anni dell’adolescenza e tragicamente legato al destino dello scrittore.

INFO: www.museomontagna.org