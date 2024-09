A Chivasso giovani e volontari si preparano all'edizione 2024 di “Puliamo il mondo”

Con il patrocinio del Comune di Chivasso, i volontari di Legambiente “Il Girasole” Gruppo di Chivasso e Circolo di Settimo, con la partecipazione delle associazioni Erulia Verolengo, Dizionario del Turismo Cinematografico e UILDM Paolo Otelli Chivasso organizzano la VII edizione cittadina di “Puliamo il mondo”.

Domenica 22 settembre, dalle ore 10, presso “Orco Beach” sarà pulita la zona, differenziando i rifiuti. Agli interessati è consigliato di indossare un abbigliamento da lavoro e scarpe pesanti.

Attrezzi e guanti per adulti saranno distribuiti dall’Assessorato comunale all’Ambiente, ad eccezione dei minori che dovranno essere forniti di loro guanti. Il ritrovo è fissato al gazebo di Legambiente per procedere alla registrazione per la copertura assicurativa.