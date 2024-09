Caro affitti e sfratti per le Universiadi, tornano le proteste degli studenti in tenda

Presidio di fronte a Edisu - l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario - per rivendicare il diritto allo studio e alla casa degli universitari.

Torna settembre e tornano le proteste per il diritto allo studio. Da oggi gli studenti del collettivo Cambiare Rotta manifesteranno, ogni lunedì, per il diritto abitativo e contro il caro affitti e la gestione degli studentati.

A Torino la protesta si estende alla gestione delle Universiadi del prossimo mese di gennaio: gli studenti delle residenze Edisu dovranno lasciare il loro alloggio per la sistemazione degli atleti ospitati a Torino. Come scritto nel Bando 2024, alcune residenze saranno chiuse per l'occasione dei Giochi Universitari Invernali dal 20 dicembre al 31 gennaio, e gli studenti beneficiari saranno informati della possibilità in sede di assegnazione. Per chi dovrà lasciare libero l'alloggio è previsto o un indennizzo economico o la sistemazione in un'altra struttura.

"8,18 euro non sono un indennizzo"