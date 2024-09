Venaria Reale, dipendenti di un pastificio sottraevano confezioni di Grana Padano per rivenderlo: due denunciati per furto aggravato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Venaria Reale hanno denunciato due uomini di 63 e di 35 anni, residenti nei comuni di Torino e Grugliasco, dipendenti di un pastificio sito in quel comune: i due indagati, in concorso fra loro, avrebbero sottratto, dai magazzini dell’azienda presso cui lavorano, ingenti quantità di formaggio “Grana Padano” per poi rivenderle a terze persone.



In particolare, uno dei due aveva la mansione di caricare la merce contenuta nei magazzini della sede centrale all’interno di furgoni, uno dei quali guidato dal complice 35enne: le derrate alimentari sarebbero state destinate ad altre sedi dell’azienda ma parte della merce – soprattutto grandi confezioni di formaggio Grana Padano – non sarebbe mai arrivata a destinazione in quanto destinata ad altri soggetti in corso di identificazione.



I carabinieri della Stazione di Venaria, dopo una accurata analisi degli ordini effettuati e delle bolle di consegna della merce, hanno appurato la falsificazione della documentazione, notando che, ogni volta, venivano aggiunte quantità ulteriori di Grana Padano rispetto a quello ordinato dall’azienda e la merce caricata in eccesso veniva immediatamente ceduta.



Dalla ricostruzione effettuata dagli investigatori sono emersi ammanchi consistenti di formaggio (attorno ai 7.000 kg.) per un valore commerciale di circa 60.000 euro.



Pertanto, i due sono stati denunciati per “furto aggravato in concorso” alla Procura della Repubblica di Ivrea.