Non solo Stellantis, anche la crisi Audi-Volkswagen spaventa l'automotive torinese: sindacati a Bruxelles

"Ad oggi pare che i contraccolpi della situazione Audi e Volkswagen in Italdesign non si facciano ancora sentire, ma è chiaro che ci sia una forte preoccupazione per quello che sta succedendo in Germania e per la sorprendente mancanza di prospettive e soluzioni che il management di Volkswagen abbia rispetto a questi problemi - dice Gianni Mannori, della Fiom Torino -. La nostra presenza oggi a Bruxelles è anche per sottolineare la necessità che si mettano in campo strategie adeguate per uscire da questo storico momento di crisi".