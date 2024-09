Hope Color a Castiglione Torinese: 500 partecipanti al Parco del Chiostro

Chi ha vissuto di persona la Hope Color di sabato 14 settembre a Castiglione Torinese è tornato a casa con il sorriso. L’atmosfera di festa ed emozioni positive che si è respirata tutto il pomeriggio al Parco del Chiostro e lungo il percorso di questa camminata a colori non ha assolutamente lasciato indifferenti i quasi 500 partecipanti.

La Hope Color è un'esplosione di colori, gioia e solidarietà. Una manifestazione pensata per essere accessibile a tutti, senza limiti di età o abilità fisica: un'esperienza inclusiva a tutto tondo dove ognuno può partecipare e divertirsi. Questo è l’orgoglio più grande per la ASD Hope Running APS, realtà guidata dal presidente Giovanni Mirabella che anche questa volta ha fatto centro.

In una società che va di fretta, in occasione della Hope Color centinaia di persone, giovani e meno giovani, si ritrovano per correre e camminare insieme sotto una pioggia di colori, tutte unite da un unico scopo: aiutare chi ha più bisogno. Ogni edizione non solo porta allegria e senso di fratellanza, ma soprattutto raccoglie fondi per progetti benefici che promuovono l’inclusione sociale e il sostegno alle persone più vulnerabili.

La Hope Color di Castiglione Torinese è stato un evento meraviglioso, inserito all’interno di Sports and Music, kermesse organizzata dal Comune di Castiglione Torinese in collaborazione con la Pro Loco di Castiglione Torinese e il cofinanziamento della Regione Piemonte.

Giovanni Mirabella ha il sorriso stampato sul volto: “Si è davvero respirata un’aria di magia qui a Castiglione Torinese, grazie anche all’arrivo della fiaccola della Peace Run che ha emozionato e toccato i cuori di tutti i presenti. Voglio ringraziare il Comune di Castiglione Torinese e la Pro Loco di Castiglione Torinese per l’ospitalità, la Regione Piemonte, il Comitato Regionale CSEN Piemonte e tutti coloro che hanno contribuito a rendere speciale questa giornata: dall’instancabile Antonio Augelli dell’ASD Accendi Lo Spirito all’associazione Sri Chinmoy Oneness Home Peace Run, dal Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale di Gassino Torinese alla Cooperativa Airone di Monteu da Po, da Fuori Onda Torino a Borello Supermercati, da Giuseppe Lazzarotto dell’associazione Casa della Speranza Onlus fino al Baruccio del Tramway di Nonna Rita, che si è prestato a fare punto iscrizioni, senza assolutamente dimenticare i tanti volontari. Un grazie speciale anche a tutti i partecipanti e agli ospiti, come l’ex calciatore professionista Franco Semioli, testimonial dell’evento, l’Onorevole Concetta Zurzolo, l’assessore regionale alle Politiche Sociali, Maurizio Marrone, e il consigliere regionale Gianna Pentenero”.