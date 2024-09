A Torino la prima tappa del progetto europeo Reciprocity

Print club sta realizzando un nuovo progetto, dedicato alla rigenerazione urbana. Il 20 e il 21 settembre ospitiamo la prima tappa del progetto europeo Reciprocity, una due giorni per proporre una riflessione condivisa sui temi della Giusta Transizione attraverso un approccio multidisciplinare e generativo. Il progetto esplora temi considerati particolarmente urgenti per il patrimonio abitativo delle comunità locali, a partire dai casi specifici di Torino e Malaga: la cura del verde pubblico, il co-housing, il diritto alla casa, le pratiche comunitarie e le politiche urbane per la gestione delle risorse naturali.

Il programma prevede due momenti di dibattito:

venerdì 20 settembre - Il verde urbano e lo spazio pubblico (Il rapporto tra esseri umani e natura: il caso dei parchi fluviali a Torino, il coinvolgimento della cittadinanza nei processi di riqualificazione ambientale e urbana, Torino-Milano: la riconversione di aree industriali in zone di agricoltura e lo stato del verde urbano, turismo sostenibile e comunità montana)

sabato 21 settembre - Diritto alla casa e co-abitazione come pratica (Il concetto di giustizia sociale e approfondimento dell’approccio sociologico sull’inurbamento, il caso del Community Land Trust in Italia: un modello di proprietà immobiliare collettivo, modelli e pratiche di rigenerazione urbana ed il contesto torinese, il caso di Malaga: la Casa Invisible, un progetto di riabilitazione e il suo contesto)

Durante gli incontri, il pubblico individuerà alcune parole chiave che saranno la base per i laboratori creativi che si svolgeranno nei due pomeriggi e che saranno finalizzati alla creazione di un’opera collettiva a cura dell’artista Eva Frapiccini: un’installazione che raccoglierà pensieri e richieste per il futuro della convivenza con l’ambiente naturale, realizzata su tessuto e che si presterà a mostre itineranti. Sabato a conclusione dell'attività l'opera sarà presentata al pubblico ed esposta presso Toolbox Coworking.

A marzo 2025, l'opera sarà esposta a Malaga in occasione del secondo appuntamento dell’iniziativa che sarà ospitato dallo spazio culturale La Casa Invisible.