Radici sporgenti, cordoli rotti e rami che invadono la strada: preoccupa l'alberata di corso Giulio Cesare

Continua ad accendere lo scontro politico il tema del verde pubblico, stavolta al centro c'è l'alberata di corso Giulio Cesare: molti residenti, infatti, denunciano seri problemi di sicurezza. I timori di molti residenti Le radici delle piante, in costante crescita, hanno rotto e danneggiato i cordoli in cemento adiacenti. Preoccupano anche le condizioni degli arbusti e dei rami, che si allungano pericolosamente vicino alla strada, mettendo a rischio gli automobilisti e i passanti. Confronto acceso in Circoscrizione 6

Il tema ha subito acceso il dibattito in Circoscrizione 6 tra centrodestra e centrosinistra. Al centro delle discussioni è infatti la cronistoria dei problemi: gli uffici del Verde Pubblico, difesi dal centrosinistra, sostengono che la maggior parte delle criticità siano dovute agli eventi atmosferici eccezionali, ricordando i forti nubifragi che dall'inizio dell'estate hanno colpito Torino ben cinque volte. Dall'altra parte il centrodestra accusa una latitanza da parte dell'amministrazione centrale, sottolineando come i problemi esistano da anni.

"L'alberata di corso Giulio ha rappresentato motivo di preoccupazione per alcuni cittadini, soprattutto dopo gli ultimi eventi atmosferici. Ci sono state inviate situazioni in cui intendiamo intervenire ma senza pensare ad un abbattimento di alberi sani, ma finalizzato alla messa in sicurezza delle varie aree – ha dichiarato la coordinatrice all'Ambiente della 6 Giulia Zaccaro – Molte criticità sono dovute alla crescita delle radici, che di conseguenza hanno danneggiato la cementificazione. Ma questo problema nasce dalla volontà di aver ricoperto di cemento le stesse radici ai tempi delle piantumazioni, una scelta sbagliata e dannosa." Problemi che si trascinano da anni

"Nel 2021 come Circoscrizione segnalavamo questa problematica e già otto anni fa il ramo di un platano aveva coinvolto ben quattro vetture in un incidente. Quindi sicuramente non sono problemi nuovi, e a me piace parlare con i fatti – ha commentato il vicepresidente della Circoscrizione 6 Luciano Speranza – Inoltre il 25 maggio 2022 l'assessore al Verde Tresso, riguardo le potature, ci assicurava che non esistevano problemi di incuria e pericolo nell'area di corso Giulio, ma ad oggi persistono gli stessi problemi."

"Dal nostro punto di vista, se un albero si muove con il vento è una cosa normale, bisogna considerare che gli eventi meteo estremi sono eventi con intensità eccezionale. Con casi estremi le piante, essendo elementi naturali, vengono sollecitate. Non per questo devono generare panico – ha spiegato il responsabile dell'unità operativa per il Verde Pubblico Gianmichele Cirillo – Gli alberi di corso Giulio Cesare, ma in generale tutti quelli sull'area della Circoscrizione 6, sono stati colpiti poco dagli eventi atmosferici. Nel periodo estivo su corso Giulio non ci sono state cadute di rami."

"Riguardo alle questioni dei cordoli rotti e delle cementificazioni danneggiate, i nostri uffici possono solo segnalare agli addetti di competenza – aggiunge Cirillo – Il nostro è un lavoro che si coordina con gli altri assessorati, non tutte le questioni legate alle alberate, come nel caso dei marciapiedi danneggiati dalle radici, sono di nostra pertinenza." Il Pd: "Rispetto per il lavoro degli uffici"

"Abbiamo la fortuna di essere una delle città più verdi d'Italia, ma anche di avere uffici tecnici molto competenti – ha commentato la capogruppo del PD in Circoscrizione 6 Isabella Martelli – Se i tecnici dicono, come nei casi di corso Belgio, che ci sono problemi oppure che gli alberi sono sani io mi fido. Dobbiamo attenzionare la situazione, ma mi piacerebbe più rispetto per il lavoro degli uffici, mi sembra poco professionale scaricare la responsabilità sui professionisti."