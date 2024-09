Un viaggio tra le botteghe e i negozi di Torino con gli scrittori per promuovere il commercio locale

Un viaggio tra le botteghe storiche e i negozi di quartiere, spazi di tradizione e innovazione dove tante e tanti torinesi trovano ogni giorno qualità, esperienza e un rapporto personale. Da settembre a dicembre un ciclo di quattro incontri dal titolo ‘A spasso per Torino con…’ porterà il pubblico alla scoperta di quartieri, strade, mercati, profumi e sapori della città. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Fondazione Circolo dei Lettori, rientra nel progetto Torino Compra Vicino, promosso dall’assessorato al Commercio della Città di Torino, in sinergia con Ascom Torino e Confesercenti Torino e con il supporto di Camera di Commercio di Torino.



“Attività locali, botteghe storiche, negozi di quartiere – dichiara l’assessore al Commercio Paolo Chiavarino – sono una ricchezza insostituibile per il tessuto economico, culturale e sociale di tutta la città. Questo ciclo di incontri è una delle tante iniziative che abbiamo messo in campo per raccontare le realtà d’eccellenza e mostrare il valore del commercio di vicinato per la qualità di vita collettiva”.

Gli scrittori e le scrittrici Giuseppe Culicchia, Elena Varvello, Enrica Tesio e Fabio Geda racconteranno una città fatta di piccoli gesti e grandi passioni che animano giorno dopo giorno le vie e le piazze cittadine, dal centro ai vari quartieri, anche grazie a negozi e locali, simbolo di qualità, esperienza e attenzione.

Il primo appuntamento sarà venerdì 20 settembre alle ore 18 al Circolo dei lettori, quando Giuseppe Culicchia condurrà il pubblico tra Porta Palazzo e il Balon. Venerdì 18 ottobre alle ore 18 Elena Varvello proporrà invece un itinerario sui profumi di Torino, tra torrefazioni, profumerie e forni. Giovedì 14 novembre toccherà a Enrica Tesio narrare l’unicità di Torino, con i suoi negozi di vinili, fumetti, presepi e trenini elettrici. Giovedì 19 dicembre, in vista del Natale, Fabio Geda chiuderà il ciclo di appuntamenti concentrandosi sui caffè storici, le pasticcerie e le cioccolaterie torinesi.