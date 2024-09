FolkClub inaugura la nuova stagione con il concerto di Rhiannon Giddens & Francesco Turrisi

FolkClub è pronto a inaugurare la sua XXXVI Stagione di Concerti, una delle più longeve e attese dagli amanti della musica d'autore e di qualità di Torino e non solo. Una stagione all'insegna dei ritorni che accoglierà sul piccolo palco di Via Perrone artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella sua storia, insieme a nuove proposte di grande spessore, in linea con lo spirito autentico del club.

Si parte giovedì 19 e venerdì 20 settembre alle ore 21.30 con le uniche date italiane in club di Rhiannon Giddens & Francesco Turrisi.

Straordinaria cantante e virtuosa musicista (banjo fretless e violino) di musica tradizionale americana, Rhiannon è otto volte in Nomination e due volte vincitrice ai Grammy Awards: con i Carolina Chocolate Drops per l’album “Genuine Negro Jig” (2011) e per l’album in duo con Francesco Turrisi “They're Calling Me Home” (2022); Premio Pulitzer per l’opera teatrale “Omar” nel 2023, "Genius Grant" della MacArthur Foundation, scrittrice, attrice, compositrice, è stata nominata dalla NPR una delle 25 musiciste più influenti del 21° secolo e American Songwriter l’ha definita “una delle menti musicali più importanti attualmente sul pianeta”. Si è esibita per gli Obama alla Casa Bianca, ha registrato in duo con Ben Harper e affiancato Paul Simon sul palco, è stata insignita di un “Legacy of Americana Award” dal National Museum of African American History di Nashville e ha ricevuto (prima donna e prima afroamericana) il premio Steve Martin. Francesco, definito dalla stampa un "alchimista" e un "poliglotta” musicale, è un poliedrico pianista e percussionista esperto di jazz, musica antica e musica tradizionale del mediterraneo; questa incredibile coppia, che FolkClub per primo ha proposto in Italia nel febbraio 2019, torna per la quarta volta sul palco del Club di Via Perrone per inaugurare la XXXVI stagione di concerti. "Questa è la musica roots acustica nella sua forma più gloriosa, e Giddens sta rapidamente diventando la stella più luminosa del genere nel firmamento." (Uncut).