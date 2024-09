Al Parco Michelotti torna ‘On The Road – Torino Street Sports Festival’

Dal 20 al 22 settembre torna al Parco Michelotti di Torino ‘On The Road – Torino Street Sports Festival’ con esibizioni e attività sportive gratuite rivolte a tutta la cittadinanza.

Il progetto promuove dal 2010 gli sport non convenzionali e di strada (skateboarding, frisbee, vertical bike, pattinaggio in linea, arrampicata sportiva, acrobatica, longboard, roller, parkour, slackline, pole dance, acrobazie volanti con attrezzi da circo) coinvolgendo le associazioni sportive del territorio, che quest’anno sono oltre quaranta.

Il programma prevede, in particolare, una giornata dedicata interamente alle scuole. Venerdì 20 il parco di corso Casale sarà popolato da circa 700 ragazze e ragazzi provenienti da diverse scuole secondarie di primo grado che dalle 9.30 alle 16.30 si potranno cimentare nelle discipline proposte. Saranno presenti, inoltre, 16 associazioni più specializzate nelle attività didattiche.

A lato dell'attività sportiva, infatti, saranno proposti interventi di didattica sulle attività oltre a momenti di condivisione nei quali verrà raccontata la storia e la nascita di questi sport e saranno svelati i segreti che si nascondono dietro ogni pratica sportiva.

“L’alta valenza educativa dello sport e, in particolare, la capacità che hanno gli sport di strada di promuovere l’aggregazione giovanile ci hanno spinto a destinare tutta la giornata di venerdì alle scuole – afferma Carlotta Salerno, assessora alle Politiche Educative e Giovanili del Comune di Torino - Siamo orgogliosi di dare la possibilità a centinaia e centinaia di ragazze e ragazzi di avvicinarsi a discipline non convenzionali, stimolarne l’interesse e, magari, accendere passioni. Un ringraziamento speciale al comitato organizzatore di On The Road e ai colleghi Tresso e Carretta per la disponibilità e collaborazione”.

Il sabato e la domenica, invece, dalle 10 alle 18.30, tutti potranno partecipare alla manifestazione.

Le attività di On the Road sono organizzate in collaborazione con il servizio Giovani del Comune di Torino e con il patrocinio della Città di Torino.