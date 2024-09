Barchette di carta in piazza Statuto, una lettrice: "Rifiuti e comportamenti assurdi: tuteliamo il pianeta". In realtà sono le escort

Una scena curiosa, a prima vista. Ma che non ha evitato di sollevare malumori nei passanti. Succede in piazza Statuto, dove - attorno al cuore della piazza - sonostate abbandonate decine di barchette di carta di colore rosa.



Una lettrice ha fotografato la situazione e ci ha scritto: "Vorrei segnalare che al monumento Frejus a Torino ci sono almeno una decina di barchette di carta per terra", premette. E poi spiega il motivo del suo disappunto: "Dopo tutta la fatica che facciamo per proteggere il pianeta e sensibilizzare le persone sull’inquinamento massivo che dobbiamo assolutamente limitare per salvaguardarci, c'è gente che si fa pubblicità in questo modo? Nessuno dice niente? Mi sembra davvero assurdo! Carta plastificata e colorata che chissà quanto tempo ci impiegherà il nostro pianeta a smaltirla".



La spiegazione è legata proprio a una campagna di comunicazione. Quella del sito specializzato di Escortadvisor, che si occupa appunto di professioniste a pagamento. "Il primo sito di recensioni di escort in Europa colpisce ancora e questa volta lo fa data attirando l’attenzione tra le vie di città per sensibilizzare i suoi utenti a conoscere quante professioniste del sesso siano presenti rispetto agli abitanti di ogni provincia d’Italia, utilizzando la metafora del “buon marinaio che naviga in un mare di escort” - si legge in una comunicazione ufficiale -. Sopra ogni barchetta c’è un QR code che rimanda alla homepage del sito e la frase: “le trovi tutte con le recensioni”. Infatti, all'interno del sito, c’è una pagina che indica tutti i dati riguardanti il rapporto