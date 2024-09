Chivasso, arriva la certificazione storica per il Gran Mercato del Mercoledì

Mentre si avvicina il gran finale della Festa dei Nocciolini, in programma in questo fine settimana, prosegue con successo ed interesse la Nocciolini week a Chivasso, con eventi ed iniziative nel cuore della città (e non solo).

Nella giornata di oggi, mercoledì 18 settembre, il Gran Mercato del Mercoledì di Chivasso ha ricevuto la certificazione di mercato storico da parte della Regione Piemonte, con lo scoprimento di una bellissima targa, in una cerimonia che ha visto la presenza di un gran numero di autorità politiche e rappresentanti del mondo economico.

"La nostra città è il cuore di un territorio eterogeneo che dalla valle d'Aosta arriva a Vercelli e alle colline torinese. E' un grande riconoscimento la certificazione di Mercato storico, perché nell'appuntamento del mercoledì accogliamo tutte le settimane migliaia e migliaia di persone", ha detto il sindaco di Chivasso Claudio Castello.