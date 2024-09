Museo Egizio: dalla Camera di Commercio maxi investimento da 300 mila euro per il Bicentenario

" Da un lato per accrescere la visibilità del Museo - spiega Dario Gallina - in ambito nazionale e internazionale e dall’altro per contribuire a coinvolgere tutta la città in questo grande evento. Il tema del museo Egizio è di grandissimo richiamo turistico e vogliamo che questo grande compleanno venga al meglio ". Tre filoni dunque su cui è dispiegato l’investimento.

La Camera di Commercio per la prima volta investe direttamente su un Museo destinando 300mila euro all’Egizio in vista del suo Bicentenario.

Il primo, grazie alla collaborazione di Turismo Torino e Provincia, che ha permesso il lancio di una campagna internazionale per raggiungere in particolare Scandinavia, Germania e Stati Uniti. La seconda a carattere più nazionale con la comunicazione al TTG Travel Experience e sui mega schermi delle Grandi Stazioni. La terza livello locale con il Look of the city: tra novembre e dicembre ad accogliere chi arriva a Porta Nuova e Porta Susa, sarà un gigantesco logo del Museo. Insieme al loro che sarà allestito per le vie della città, sarà inoltre realizzato un giardino diffuso da novembre a gennaio 2025, con grandi vasi logati e piante all’interno.

Il tutto in attesa della grande inaugurazione degli spazi rinnovati in occasione del Bicentenario che si terrà il 20 novembre alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Veramente riconoscenti alla Camera di Commercio, responsabilizzati da questo impegno - commenta la presidente della Fondazione Museo Egizio, Evelina Christillin -. Ci siamo trovati a tavoli comuni ed è una cosa molto bella. Il clou sarà a novembre, è un momento dove è molto bello vedere la città che si muove".