Spider Gwen e Goku di corsa per aiutare i bimbi cardiopatici: domenica torna la Cosplayer Run

Hanno già confermato la partecipazione alcuni dei cosplayer più noti sui social media, comeDanaries - Daniela Cordella, Sara - Stray Dogs Babe, Sonia – Lilitcosplay, Alessandro - AlexCelsus e tanti altri.

Ci sarà anche la possibilità per gli aspiranti cosplayer di partecipare a una sfilata e di essere giudicati da una giuria. La musica avrà un ruolo centrale durante la manifestazione, con la performance dal vivo del gruppo Il Magico Mondo di Laura, che interpreterà in chiave moderna le colonne sonore dei cartoni animati più amati. Gli amanti del k-pop e della danza avranno invece l'opportunità di ammirare le esibizioni del Reverse Crew - K-Pop Dance Cover.

Le iscrizioni online sono aperte: il costo in promozione online, è di 15 euro per gli adulti e 12 euro per i bambini dai 6 ai 15 anni, con sconti per le famiglie e ingresso gratuito per i più piccoli.