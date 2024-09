Incontro tra i vescovi di Piemonte e Valle d'Aosta col governatore Cirio

Nella mattinata di oggi, mercoledì 18 settembre, presso la Casa diocesana di Altavilla ad Alba (CN) la Conferenza Episcopale Piemonte -Valle d’Aosta ha incontrato il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

L’occasione, programmata da tempo, ha permesso ai presenti di confrontarsi su diversi temi, tra i quali: la proficua collaborazione tra la Regione e la Consulta ecclesiastica regionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto, questioni attinenti istituzioni sanitarie, il problema del lavoro/occupazione con particolare riferimento alla vicenda Stellantis, i problemi legati alla salvaguardia del creato (consumo del suolo e acqua), e il lavoro stagionale legato ai migranti.

Al termine dell’incontro il Presidente della CEP, Mons. Franco Lovignana, ha ringraziato, a nome di tutti i Vescovi, il dott. Cirio per il tempo dedicato auspicando una continuità di dialogo tra le istituzioni. Anche il Presidente dott. Cirio ha ringraziato per l’opportunità offerta. Da parte sua ha condiviso i medesimi auspici proponendo una sessione bilaterale CEP - Giunta regionale per dare ulteriore concretezza al confronto avviato.