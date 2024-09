Andrea Vavassori premiato a Palazzo Lascaris dopo il successo agli Us Open

Il presidente e il vicepresidente del Consiglio regionale Davide Nicco e Domenico Ravetti, con il componente dell’Ufficio di Presidenza Fabio Carosso, hanno incontrato oggi a Palazzo Lascaris il tennista piemontese Andrea Vavassori.

“Sono felice di accogliere Andrea Vavassori, che due settimane fa, insieme a Sara Errani, ha raggiunto un traguardo storico per il tennis italiano, vincendo il titolo di doppio misto nel più importante torneo del Grande Slam: gli US Open di New York - ha dichiarato il presidente Nicco - È per me un onore celebrare un grande professionista e atleta, piemontese e torinese, che con determinazione e impegno, è riuscito a conquistare uno dei più prestigiosi palcoscenici del tennis mondiale portando alto il nome dell’Italia e del Piemonte”.

“La sua vittoria – ha aggiunto – rappresenta un esempio straordinario di talento, sacrificio e passione, dimostrando che con dedizione è possibile raggiungere traguardi eccezionali e rappresentare un valido esempio per i giovani”.

A nome del Consiglio regionale del Piemonte, il presidente ha poi consegnato a Vavassori l’attestato di “ambasciatore degli Stati generali della prevenzione e del benessere della Regione Piemonte” e una spilla con il simbolo della Regione.

Il vicepresidente Ravetti ha sottolineato una delle peculiarità di Vavassori che, “in uno sport tendenzialmente per singoli, come è il tennis, eccelle nel doppio, dimostrando la capacità di ‘fare squadra’, un altro valore che non può essere sottovalutato dalle giovani generazioni”.

Il componente dell’Udp Carosso ha invece lodato la caparbietà del tennista, dandogli appuntamento “alle prossime Atp Finals”.