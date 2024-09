Il Telero “Lucania '61” diventa accessibile grazie alla Fondazione Giorgio Amendola

Il Telero “Lucania '61”, monumentale opera pittorica di Carlo Levi, è da oggi accessibile e fruibile anche alle persone cieche e ipovedenti. La mappatura 3D del dipinto è stata appena presentata presso la sede della Fondazione Amendola, in via Tollegno 52 a Torino. L'iniziativa, importante per l'accessibilità dell'arte e della cultura, è stata resa possibile grazie all'Università di Pavia e al professor Virginio Cantoni, autore della “traduzione” dell'opera in forma tattile.