Paura a Casalborgone: rogo nella tarda serata, i vigili del fuoco portano in salvo 4 persone

Incendio in un alloggio a Casalborgone, nel corso della tarda serata. Sono quattro le persone che sono state portate in salvo dai vigili del fuoco.

Sul posto, scattato l'allarme, sono arrivate le squadre del comando di Torino: secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampate da una stanza di un piccolo condominio.



Le persone al momento dell’arrivo dei soccorritori erano sul tetto dove avevano cercato scampo: sono state portate in salvo a terra. La situazione è stata riportata sotto controllo e il soccorso sanitario che ha preso in cura alcuni abitanti in codice verde.