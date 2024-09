Alla terrazza Martini a Milano i festeggiamenti Visonà

Ha svelato la nuova collezione al Mipel e con una serata evento alla Terrazza Martini di Milano. Visonà, iconico marchio della pelletteria italiana, ha così festeggiato i 65 anni all’insegna del Made in Italy, della sostenibilità e dell’innovazione. 65 anni ben portati, con un futuro in crescita sia in Italia che all’estero, con “Linda” che, da anni, stagione dopo stagione diventa sempre più unica e ricercata, Visonà è oggi presente in 45 paesi e 500 punti vendita.

A Milano ha un prestigioso flagship store in zona Duomo, mirando a raggiungere i 6 milioni di euro di fatturato. Linda, la borsa nata nel 1960 ed ispirata a Linda Christian, si sta rinnovando con nuove colorazioni e materiali, diventando sempre più oggetto del desiderio per le donne di tutto il mondo.

La nuova collezione SS25 Mood propone materiali di primissima qualità, morbidi e leggeri, lavorati magistralmente per creare una linea dal design pulito e minimal che rafforza l’immagine del lusso ed eleganza. Torna il manico di bamboo mentre la metalleria, chiusure e fibbie, viene proposta smaltata nello stesso coloore del pellame per creare un effetto di grande pregio.