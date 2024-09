Le ricette degli chef per valorizzare le eccedenze alimentari date a chi ne ha bisogno

Da eccedenze a eccellenze: il cibo dato a chi ne ha bisogno non è uno scarto alimentare ma cibo di valore. Per farlo risaltare, da oggi, l'organizzazione di volontariato Solidarietà Alimentare lo accompagnerà con ricette e video ricette degli chef Christian Costardi di Scatto e Luca Andrè di Soul Kitchen, oltre che dai talentuosi studenti dell'Istituto Colombatto di Torino. Gli oltre 150 volontari di Solidarietà Alimentare raccolgono ogni settimana tra le 10 e le 20 tonnellate di frutta e verdura che arrivano dal grande mercato Caat (Centro Agroalimentare di Torino) e dai grossisti di Apgo (Associazione Piemontese Grossisti Ortoflorofrutticoli Fedagromercati) e le distribuiscono ad oltre 50 tra associazioni, parrocchie, comitati di quartiere, moschee ed organizzazioni di volontariato per farle arrivare ai bisognosi.

“Grazie al sostegno di REAR, dei Grossisti Ortofrutticoli e del Caat – ha dichiarato Francesco Usai, portavoce di Solidarietà Alimentare – possiamo aiutare le famiglie a gestire meglio tutti gli alimenti ricevuti. Il contributo di chef rinomati come Christian Costardi e Luca Andrè valorizzerà ulteriormente questi alimenti, mentre gli studenti dell’Istituto Colombatto elaboreranno ricette incentrate sul recupero e sulla valorizzazione delle diverse varietà agroalimentari. Questo progetto rappresenta un passo significativo verso una maggiore consapevolezza alimentare e un uso più sostenibile delle risorse”.

Tra gli esempi: patate, broccoli e cicoria sono tra gli alimenti più ricevuti, ma non tutte le varietà sono uguali e facili da cucinare. Le ricette degli chef aiuteranno a valorizzare questi ingredienti, come lo spaghettone di grano duro con crema di broccolo, scorza di limone e polvere di aneto dello chef Luca Andrè o il riso del contadino con catalogna, cavolfiore bianco e patate a pasta gialla.