Dal 20 settembre a Grugliasco torna la Festa di San Giacomo

Dal 20 al 22 settembre torna la festa di San Giacomo, in via Galimberti 67. Il venerdì e il sabato, dalle 16.30, appuntamento con i go kart e gonfiabili, merenda e alle 18 banco di beneficenza, mentre alle 19 street food e a seguire intrattenimento musicale.

Come cambia la viabilità

Per consentire lo svolgimento della festa parrocchiale di San Giacomo, cambia temporaneamente la viabilità nell'area interessata e precisamente: sono istituiti il divieto di transito e di sosta dal 16 settembre alle 24 di martedì 24 settembre, in via Galimberti 67, piazzetta rialzata e parcheggio adiacenti alla parrocchia di San Giacomo e dalle 8 di venerdì 20 settembre alle 2 di lunedì 23 settembre in via Duccio Galimberti, nel tratto compreso tra via Osvaldo Boccali e via Galimberti 66 (intersezione, rotatoria e passo carraio di via Galimberti 66 esclusi) per circa 140 metri.