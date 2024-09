Quincinetto pronto ad ospitare tutti gli eventi di un ricco fine Settembre

Un programma adatto a tutti e a tutte le età quello del Settembre Quincinettese che, con il patrocinio della Città metropolitana di Torino, prende il via venerdì 27 settembre nel salone delle feste e delle tradizioni intitolato a Dante Conrero, in piazza Armonia e Concordia. Alle 21,15 la commedia dialettale “Fnestre an s ël Po” è proposta dalla compagnia “Cuj d’la Mansarda”. La ventisettesima edizione della Mostra mercato internazionale dedicata alle Librerie antiquarie di montagna si inaugura 28 settembre alle 10,30 , con l’esposizione di libri rari, stampe d’epoca e oggetti da collezione, abbinata ad una mostra della pittrice Albarosa Bertoli. Lo street food e una serata musicale country, con tanto di sfida al toro meccanico, concludono la giornata prefestiva, mentre 29 alla mostra delle librerie di montagna si affiancano la ventiquattresima edizione della Sagra del Cipollino, la settima della Sagra delle spezie e del peperoncino, la trentatreesima Sagra delle Miasse e un mercatino con i prodotti locali. Per i bambini sono due gli appuntamenti da non mancare: il battesimo della sella con l’Arca di Noah e l’esposizione “Sfogliando un Cipollino” con i lavori degli allievi dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia ed elementare. Il pranzo organizzato dalla Pro Loco inizia alle 12,30 e nel menù naturalmente spiccano i piatti con i cipollini. Nel pomeriggio festivo sono in programma l’animazione musicale dedicata alle tradizioni italiana, irlandese e inglese, una passeggiata alla scoperta delle 7 fontane di Quincinetto, l’assegnazione del premio Miassa d’Oro e la consegna di una pergamena con cui l’amministrazione comunale e la cittadinanza ringraziano le attività commerciali storiche per la loro insostituibile attività.