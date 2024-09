Il calcio torrese ha di nuovo una prima squadra: domenica l’esordio in campionato

Domenica 8 e mercoledì 11 settembre ha giocato le prime amichevoli contro il Piossasco ed il Bagnolo, mentre domenica 15 ha iniziato il cammino in Coppa Piemonte: il football club dilettantistico Torre Pellice da quest'anno ha di nuovo una prima squadra che esordirà nel campionato di terza categoria domenica 22 settembre, in trasferta contro il Morevilla. “Siamo rimasti per un anno senza prima squadra per mancanza di giocatori ma ora sono arrivati una ventina di nuovi tesserati con voglia e capacità di crescere che nelle società con squadre in prima categoria, come Luserna San Giovanni e Bricherasio, avevano poche occasioni per scendere in campo” afferma Antonino D'Urzo, presidente del club torrese. Alcuni di questi avevano iniziato a tirare i primi calci al pallone proprio sul campo di Torre Pellice. “Siamo un piccola società ma ci interessa migliorare l'aspetto sportivo ed educativo e vogliamo far crescere i ragazzi della Val Pellice” aggiunge D'Urzo.

Il club è ancora alla ricerca di giocatori per completare tutte le formazioni: “Siamo Academy del Torino: squadra in cui sono andati a giocare un ragazzo e una ragazza che abbiamo cresciuto qui. Invitiamo, dunque, chi è interessato allo sport di venirlo a provare”.