Studenti trasferiti per le Universiadi: "Nessuno dovrà accontentarsi di un rimborso economico"

Qualche disagio, ma nessuno, studente dovrà accontentarsi di una rimborso economico. Così Alessandro Ciro Sciretti, presidente di Edisu Piemonte, durante la cerimonia di accensione del braciere delle Universiadi in merito alle polemiche sugli studenti trasferiti, per l'arrivo di circa mille atleti in arrivo a Torino per le Fisu Games in programma dal 13 al 23 gennaio.