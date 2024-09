"Ma quali grandi eventi, Edisu sfratta gli studenti": la protesta di Cambiare Rotta all'uscita della fiaccola [VIDEO]

Momenti di tensione e contestazione da parte di una decina di studenti appartenenti a "Cambiare rotta" all'uscita della fiaccola delle Universiadi Invernali, che Torino ospiterà nel gennaio del 2025.

La contestazione a Sciretti

Se durante la cerimonia di accensione del braciere tutto era filato liscio, all'esterno dia via Po c'è stata contestazione contro il presidente di Edisu Alessandro Ciro Sciretti.

Una coda polemica della decisione sugli studenti trasferiti, per l'arrivo di circa mille atleti a Torino per le Fisu Games in programma dal 13 al 23 gennaio. I manifestanti hanno montato una tenda: "E' qui che 800 studenti andranno a dormire per un mese", hanno urlato.

Polizia e carabinieri

I manifestanti sono ritornati verso Palazzo Nuovo scortati da polizia e carabinieri: la situazione sembra essere ritornata alla normalità. Al momento due squadre stanno presidiando in tenuta anti sommossa via Verdi, in attesa che la protesta sia completamente rientrata.

Lo striscione esposto al momento dell'uscita della fiaccola è stato appeso al primo piano di Palazzo Nuovo, dove la protesta sembra essersi conclusa.





La risposta di Sciaretti

"Negli ultimi 4 anni Edisu ha incrementato i posti letto di 600 unità, ci saranno due settimane in cui qualche studente avrà qualche disagio a cui stiamo andando incontro nel migliore dei modi."

"Garantiremo i trasporti per i traslochi - ha commentato Sciretti - nessuno studente dovrà accontentarsi di una cifra economica, ma soltanto chi non vorrà avere una soluzione abitativa avrà una dotazione in denaro. Tutti gli altri avranno un posto letto garantito da Edisu Piemonte, finanziariamente coperto dal comitato organizzatore."

Le residenze individuate dagli atleti sono quelle di Lungo Dora, villa Claretta a Grugliasco e Lingotto. Tutte realtà nate con le Olimpiadi del 2006.