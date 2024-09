Il Museo Ettore Fico festeggia dieci anni di attività

Il MEF festeggia dieci anni di attività invitando il pubblico a scoprire le proprie mostre.

Il 21 Settembre del 2014 il Museo Ettore Fico iniziava le sue attività espositive, didattiche e culturali. Insediatosi nel contesto urbano di Barriera di Milano, dopo un attento progetto di riconversione e di archeologia industriale durato oltre cinque anni, oggi è una delle realtà culturali cardine della città di Torino.



Partendo dalla figura di Ettore Fico e facendone scoprire la sua poliedrica ricerca artistica, il museo ha prodotto in questi dieci anni oltre 60 mostre, 100 eventi, 50 performance musicali e teatrali con approccio locale e globale, tessendo un forte collegamento con il territorio e al contempo facendosi recettore e promotore delle tendenze contemporanee fra le più innovative.



Un museo che non è stato “solo museo”, ma un vivace luogo di aggregazione e di scambio culturale, in un’ampia visione di accessibilità di spazi e contenuti.



Fino al 15 dicembre sarà possibile visitare la mostra Sogni con le opere di Odonchimeg Davaadorj, Edi Dubien, Julia Haumont, Giusy Pirrotta.