Musicaviva riparte con una stagione da 50 concerti: tra le novità i concerti al Castello di Agliè, di Moncalieri e la Chiesa di San Dalmazzo

Musicaviva riparte con le sue proposte.



Il calendario è ricco di appuntamenti, molto vari che spaziano dalla musica antica a quella contemporanea. Quest'anno I concerti sono circa 50 e la stagione partirà il 28 settembre 2024 per concludersi poi a metà giugno 2025.



Quest'anno oltre che organizzare in Cappella dei Mercanti, Real Chiesa di San Lorenzo e Villa della Regina, sono nate nuove collaborazioni. Tra queste i concerti presso il Castello di Agliè, il Castello di Moncalieri e la Chiesa di San Dalmazzo in cui, sarà posizionato il pianoforte Steingraeber & Sohne.



Aumentata la collaborazione con il Tempio Valdese dove saranno eseguiti concerti con Coro e Camerata Barocca in cui si ascolteranno meravoglose pagine di J. S. Bach e A. Vivaldi.