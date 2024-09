Scopriamo insieme il marchio Nuxe

Fondata da Aliza Jabès nel 1990, Nuxe ha guadagnato rapidamente fama per i suoi prodotti naturali ed efficaci, conquistando clienti in tutto il mondo. L'azienda si ispira al potere delle piante e sfrutta ingredienti naturali, con una filosofia di bellezza che abbraccia semplicità, efficacia e piacere sensoriale.

I prodotti Nuxe sono ampiamente distribuiti in farmacie e parafarmacie, sia online che fisiche. Questo canale offre la garanzia sull’originalità dei prodotti e l'opportunità di ricevere consigli personalizzati dai farmacisti su quale prodotto scegliere in base alle proprie esigenze di cura della pelle.

Cosa c’è alla base del successo di Nuxe

Il cuore del brand Nuxe è la sua costante ricerca di un equilibrio tra la purezza della natura e l'efficacia della scienza. La fondatrice, Aliza Jabès, ha sempre creduto nel potere dei rimedi naturali e ha deciso di integrare questo principio nella sua linea di cosmetici. Nuxe seleziona con cura ingredienti vegetali dalle proprietà uniche, spesso sostenute da studi scientifici rigorosi. Piante come la calendula, l'arnica, il tè verde e molte altre sono al centro delle formule del brand.

Un altro pilastro dell’azienda è la volontà di rispettare la pelle e l'ambiente. Nuxe evita l'uso di parabeni, oli minerali e ingredienti di origine animale, prediligendo soluzioni ecologiche e biodegradabili. Inoltre, l'azienda conduce numerosi studi clinici per testare l'efficacia e la sicurezza dei suoi prodotti, garantendo che ogni formula sia dermatologicamente testata e ben tollerata da tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili.

Infine, tra gli aspetti più amati di Nuxe c’è sicuramente l'attenzione all'esperienza sensoriale che ogni prodotto offre. Aliza Jabès ha sempre voluto creare una linea di prodotti che non fosse solo funzionale, ma che potesse regalare un piacere quotidiano attraverso texture, profumi e rituali. I prodotti Nuxe sono famosi per le loro profumazioni avvolgenti, spesso ispirate ai fiori e alle essenze naturali, che trasportano l'utente in un mondo di relax e benessere.

I prodotti Nuxe più amati

La gamma di prodotti Nuxe comprende trattamenti per cura del corpo, cura del viso, cura dei capelli, solari, anti-età e tanto altro. Analizziamo a fondo alcuni dei più amati!

Nuxe Huile Prodigieuse

Nuxe Huile Prodigieuse è uno dei prodotti iconici del marchio e ha contribuito a renderlo famoso a livello mondiale. Si tratta di un olio secco multifunzionale che può essere utilizzato su corpo, viso e capelli, rendendolo un alleato versatile nella routine di bellezza quotidiana.

La formula è arricchita con sette oli vegetali preziosi, tra cui olio di Tsubaki, olio di macadamia, olio di argan e olio di borragine, tutti noti per le loro proprietà nutrienti, antiossidanti e idratanti.

L'olio è famoso per la sua capacità di nutrire in profondità senza lasciare una sensazione untuosa sulla pelle, grazie alla sua texture leggera e alla rapida assorbenza. Viene spesso utilizzato per ammorbidire la pelle secca, illuminare il viso e donare ai capelli un aspetto setoso e luminoso.

La sua fragranza delicata e sensuale, con note di fiori d'arancio, magnolia e vaniglia, rende ogni applicazione un vero e proprio momento di piacere sensoriale.

Un altro aspetto interessante di Huile Prodigieuse è la sua azione antiossidante, che protegge la pelle dagli agenti inquinanti e contribuisce a ridurre l'aspetto delle smagliature, rendendola più tonica e uniforme.

Nuxe Super Serum

Il Nuxe Super Serum è un trattamento anti-età innovativo, con una formula capace di stimolare i meccanismi di rigenerazione della pelle, rendendola visibilmente più giovane e luminosa.

I suoi ingredienti principali sono:

acido ialuronico di origine naturale, che idrata a fondo la pelle e stimola i meccanismi di giovinezza;

micro-sfere di olio vegetale frazionato, che penetrano in profondità nella pelle per fornire un'idratazione immediata e di lunga durata senza ungere;

Complesso vegetale brevettato con cellule native di Stella Alpina, che ha dimostrato una potente azione anti-età.

Nuxe Merveillance Lift

La linea Nuxe Merveillance Lift è pensata per le donne che desiderano contrastare i segni visibili dell'invecchiamento, come la perdita di tonicità e la comparsa di rughe profonde. Il prodotto di punta di questa linea è la Crema Concentrata Liftante. La sua formula è arricchita con olio di microalga ultra-correttore, un ingrediente rivoluzionario capace di contrastare la degradazione delle fibre di collagene ed elastina.

L’intera gamma Merveillance Lift, che include anche sieri e trattamenti specifici, è formulata per agire in profondità sulle rughe statiche, quelle che appaiono anche quando il viso è a riposo. Il risultato è una pelle che appare più soda, elastica e rinforzata, con un effetto lifting visibile già dalle prime applicazioni.

Nuxe Rêve de Miel

Nuxe Rêve de Miel è una linea di prodotti creata appositamente per pelli secche e sensibili. Il miele è l'ingrediente chiave in questa linea e agisce come un potente idratante naturale, combinato con oli vegetali come il burro di karité e l'olio di mandorle dolci.

Uno dei prodotti più popolari di questa linea è il Balsamo viso ultra-confortante Rêve de Miel, noto per la sua capacità di riparare, nutrire e proteggere la pelle in profondità, soprattutto nei periodi più freddi dell'anno.

La linea Rêve de Miel include anche altri prodotti, come il detergente viso, la crema mani e il balsamo labbra, tutti formulati per garantire il massimo comfort alla pelle sensibile.