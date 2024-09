Al fianco di chi sta peggio: DonatoriNati sarà presente a "Tennis & friends"

Intensa l’agenda di appuntamenti della neonata associazione DonatoriNati Piemonte: la sezione di Torino sarà presente anche al “Tennis & Friends” in piazza Castello a Torino dal 20 al 22 Settembre 2024, per consentire ai poliziotti del Capoluogo Regionale di donare presso la sede “Fidas” di via Ponza 2, durante un evento gratuito dedicato a salute – prevenzione e sport.