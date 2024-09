Dall’attività fisica alle api, un fine settimana di benessere a Cavour

Cavour si dedica alla promozione della salute e del benessere e alla tutela dell’ambiente, tutte in un unico pomeriggio. Domani, sabato 21 settembre, in piazza Solferino e piazza III Alpini, tornano ‘Alveare’ e ‘Sport per tutti’.

E per la prima volta sono in contemporanea: “Abbiamo deciso di concentrare tutto in un unico pomeriggio per ottimizzare gli spazi disponibili – spiega Leonardo Crosetti, vicesindaco di Cavour –, unendo le attività sportive e la presenza degli apicoltori nella stessa area, puntiamo a sensibilizzare il pubblico non solo sull'importanza del benessere fisico, ma anche sul ruolo fondamentale delle api e dell'ecosistema”.

Mercato del miele e formazione

Alla sua quarta edizione, ‘Alveare’ porterà come protagonisti gli apicoltori locali. Nonostante la difficoltosa annata, dalle 14 esporranno e venderanno, all’Ala del Peso, i loro prodotti a base di miele. “La produzione di miele è drasticamente calata a causa dei cambiamenti climatici: le forti piogge e la neve in montagna, rimasta fino a tarda stagione, hanno ritardato la fioritura in alta quota. Di conseguenza, la produzione nelle aree montane e di bassa montagna è stata molto limitata” sottolinea Crosetti. Per questa ragione, il Comune ha deciso di affrontare il tema nelle scuole elementari, portando chi lavora nel campo a raccontare quanto siano fondamentali le api non solo per il miele ma anche del loro ruolo nell’ambiente: “Un’iniziativa dedicata alle classi seconde e terze elementari, dove l’apicoltrice Martina Agrofoglio racconterà e dimostrerà come le api giochino un ruolo fondamentale nel nostro eco-sistema”.

Prove e premi per meriti sportivi

Contemporaneamente, dalle 14,30 alle 18, ci sarà ‘Sport per tutti’, un'iniziativa che darà spazio alle associazioni sportive per presentare le discipline disponibili sul territorio. “La prima edizione dello scorso anno ha avuto un enorme successo non solo per i partecipanti ma anche per le associazioni – racconta il vicesindaco –, chiedendoci fin da subito di poter aderire all’edizione 2024. Ginnastica, arrampicata, tennis, ma non solo. Ci saranno anche attività come lo yoga mattutino sulla vetta della Rocca, le sedute di ginnastica dolce e per terminare le camminate con il Gruppo di Cammino. Per rendere il pomeriggio ‘più competitivo’, ci sarà una mappa con punti prova e gadget per tutti quelli che parteciperanno. Infine saranno presenti alcuni atleti cavouresi che si sono distinti sia a livello nazionale che internazionale e che verranno premiati per i risultati raggiunti. Tra questi Elena Ruetta, che ha conquistato il terzo posto ai campionati nazionali di ballo liscio.