Torino: torna il Quiz del Sabato Sera a Borgo Vittoria!

Un evento che ha già coinvolto migliaia di cittadini, lettori e follower, confermandosi un appuntamento social irrinunciabile per il quartiere. L’iniziativa, ideata da Carmela Ventra in collaborazione con i commercianti locali, unisce divertimento e sostegno al commercio di vicinato, consolidando il legame della comunità con i negozi di Borgo Vittoria a Torino.

Un appuntamento per la comunità e i negozi locali

Il "Quiz del Sabato Sera" non è solo un momento di svago, ma rappresenta un'importante iniziativa per valorizzare il commercio di vicinato. Ogni mese, i commercianti del quartiere si uniscono per mettere in palio premi interessanti, creando un'occasione di visibilità per le loro attività e, al tempo stesso, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vincere regali esclusivi.

Un sostegno concreto ai negozi di Borgo Vittoria

L'evento coinvolge attivamente i negozianti locali, che possono collaborare offrendo premi o sponsorizzando una serata. Questa iniziativa:

Promuove le attività locali.

Incoraggia la partecipazione attiva della comunità.

Aumenta la visibilità del commercio di vicinato.

La collaborazione tra cittadini e commercianti è alla base del successo del quiz, dimostrando quanto sia importante sostenere il tessuto commerciale del quartiere.

La Polisportiva Giordana Lombardi sarà protagonista del quiz

Per l’appuntamento del 21 settembre, il quiz vedrà la partecipazione della Polisportiva Giordana Lombardi, situata in via Scialoja 8 bis a Torino. Chi risponderà correttamente per primo alla domanda proposta vincerà quattro lezioni di pilates, un premio che promuove il benessere fisico e valorizza le risorse locali.

Un incentivo per partecipare

Partecipare al quiz non è solo un'occasione per divertirsi, ma anche un modo per scoprire e sostenere attività importanti del quartiere. Le lezioni di pilates offerte dalla Polisportiva sono un esempio concreto di come il commercio locale possa offrire esperienze di qualità, contribuendo al benessere della comunità.

Come partecipare e sostenere l’iniziativa

Il quiz, che si terrà con cadenza mensile, è aperto a tutti i membri del gruppo Facebook "Io Compro in Borgo Vittoria". Per partecipare basta collegarsi al gruppo sabato 21 settembre alle 21:00 e rispondere alla domanda pubblicata in tempo reale. Chi sarà il primo a rispondere esattamente, si aggiudicherà il premio messo in palio.

Come coinvolgere la propria attività

I commercianti che desiderano partecipare alle prossime edizioni del quiz, offrendo premi o collaborando all’organizzazione, possono contattare direttamente Carmela Ventra, ideatrice dell’evento. Questa rappresenta un'ottima occasione per ottenere visibilità all'interno di una comunità fortemente legata al territorio.

L'iniziativa "Quiz del Sabato Sera" è un esempio di come il commercio di vicinato possa innovarsi e diventare protagonista, rafforzando i legami tra cittadini e negozi locali in un contesto di crescita e sviluppo condiviso.