Tra filmati storici e la pizza del forno, Poumarat riprende vita

Partendo dal ripristino della teleferica e dalla ristrutturazione del forno, inaugurato un anno fa, l’obiettivo è quello di dare nuova vita alla borgata Poumarat di Perrero, almeno per alcuni giorni all’anno.

Domani, sabato 21 settembre, tornerà così ‘Poumarat riprende vita’, proponendo una camminata tra i luoghi di Carlo Ferrero e di chi viveva nel vallone un tempo, fino alla borgata.

I lavori al forno, finiti a settembre 2023, hanno permesso di utilizzarlo per preparare la pizza e il pane lo scorso anno, iniziativa che verrà ripetuta anche per questa seconda edizione. “Nel frattempo si stanno facendo dei lavori di sistemazione e sicurezza con delle staccionate sulla strada e in arrivo sulla piazzetta e sulla stradina che va alla funivia – racconta Aldo Ferrero, figlio di Carlo –. L’anno scorso c’erano più 60 persone. Abbiamo pensato di fare un minimo di sicurezza in vista dell’edizione di quest’anno, perché i muri e muretti erano ormai senza protezione”.

Anche la casa dei Ferrero, di fronte al forno, è stata ristrutturata e ci sono altri progetti per il futuro: “In prospettiva si pensa di aprire un piccolo museo della montagna, dedicato in particolare alla borgata. Ma è tutto in divenire.”

Sabato mattina il ritrovo sarà alla borgata Grangette alle 9,30. Si percorrerà una strada tra le baite per poi giungere a Poumarat con un dislivello previsto di 480 metri. “È un percorso un po’ più impegnativo – ricorda –. Si arriva in macchina fino alla borgata sottostante Grangette e poi ci sono trenta minuti di salita piuttosto ripida”. Durante il percorso verranno letti dei brani dal libro ‘Un combattente disarmato’ di Carlo Ferrero e poi ci sarà il pranzo al sacco.

Chi ha difficoltà a salire a piedi o vuole partecipare solo al momento pomeridiano potrà arrivare per le 15 direttamente a Poumarat da Grangette. Si rivisiterà il percorso esplorativo sulla borgata e si potrà scoprire la casa risistemata dei Ferrero: “Sarà aperta una stanza per proiettare alcuni video: filmati di mio papà, uno che ho fatto io sulle miniere della valle e un altro di ricordo dell’incontro dell’anno scorso”. Durante il pomeriggio interverranno, tra gli altri la sindaca Laura Richaud e Davide Rosso, presidente degli Amici della Scuola Latina.

All’esterno dell’abitazione verrà collocato un mobiletto con dei libri sulla zona e sulla montagna: chi passa di lì potrà leggerli, prenderli, restituirli e posarne degli altri.

Non mancherà la pizza nel forno ristrutturato e un momento musicale a cura di Apuntes de Viajes. Inoltre “hanno aggiustato una grangia vicino al forno: avevano buttato giù il tetto, ora è sistemato ed eventualmente lì si potrà anche ballare” conclude.

Per prenotare la propria partecipazione o ricevere ulteriori informazioni contattare lo 0121 932179.