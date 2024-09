Un grande lunedì di trotto attende l'ippodromo di Vinovo

Lunedì 23 settembre l’Ippodromo di Vinovo sarà protagonista assoluto del palinsesto di EquTv con l'ennesimo appuntamento stagionale dedicato alla Tris, Quartè e Quintè.

Saranno ben 14 i cavalli al via del Premio Pitagora disposti sui tre nastri del doppio km. Favori del pronostico per gli ultimi quattro cavalli: Becoming che in questo periodo vola, Ciel Joyeuse ormai abituato a queste tipologie di corse, City Lux che nonostante i 40 metri di penalità ha nelle sue corde la potenza per risalire. Da vedere anche Dexter Ors, in errore allo stacco della macchina alla prima uscita italiana per il training di Fausto Barelli. Davanti invece prendiamo Dynamite Bar, che ha le qualità per poter tenere botta.

Molto bella anche la prova per soggetti di 4 anni impegnati nel Premio Cicerone. Eclissi Di Re Dr trova la giusta occasione per tornare alla vittoria dopo il rientro. Esedomani ha numero scomodo ma da una convincente prestazione a Milano a fine agosto, corsa nella quale aveva chiuso davanti a El Dorado Bar che ritrova alla sua destra in avvio. I due di Bondo, Express D’Arc e Eguador sono entrambi papabili in una corsa apertissima. Nella gentleman invece Evita Smorgon ci riproverà con il suo Topkapi. Dovrà tenere a bada il vecchietto di Enrico Colombino Singapore. Un programma assolutamente interessante con belle corse e montepremi di rilievo, per un convegno che prenderà il via alle 14,55. Aperti come sempre il bar e i ristorante panoramico HippoBreak, con menù alla carta. Ingresso gratuito e libero per tutti, come sempre succede nell'impianto torinese. Il trotto tornerà poi mercoledì 25 settembre, ancora al pomeriggio.