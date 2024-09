Arignano, le fiamme divorano il tetto di un'abitazione: due persone intossicate dal fumo

Squadre del comando dei vigili del fuoco di Torino sono intervenute alle 14 di oggi dopo l'allarme lanciato per l'incendio di una casa ad Arignano, nel Chierese.



Secondo le ricostruzioni, le fiamme sprigionate dal tetto di un'abitazione hanno attaccato l'intera copertura. Due persone sono state prese in cura dal soccorso sanitario per avere respirato del fumo. Le operazioni di bonifica sono state portate avanti per tutto il pomeriggio.