Carcere di Torino, ancora 24 ore di caos: due aggressioni e 7 agenti feriti (anche a morsi)

Lorusso e Cutugno di Torino: "Due agenti di Polizia Penitenziaria sono stati brutalmente aggrediti da un detenuto in evidente stato di alterazione, in seguito a prolungati disordini all'interno della struttura. L'aggressione è avvenuta senza alcun motivo apparente, e il detenuto, dopo aver colpito gli agenti, ha continuato a creare disordini, minacciando e offendendo il personale, distruggendo suppellettili e danneggiando il circuito delle telecamere. Nonostante i tentativi di calmare la situazione, il detenuto non ha accennato in alcun modo a collaborare".



La situazione è degenerata ulteriormente questa mattina, sempre presso il Padiglione B, durante le operazioni di trasferimento di alcuni detenuti verso altri