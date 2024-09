Memebet Token: dove sarà il prezzo del token MEMEBET da qui fino al 2030? Ecco la nostra previsione

Nell’aria si avverte grande entusiasmo per un nuovo progetto crypto chiamato Memebet Token (MEMEBET). Si tratta di una piattaforma innovativa legata al mondo del crypto gaming, che permette agli utenti di depositare, scommettere e prelevare attraverso vari token. La piattaforma, divisa tra settore casinò e sezione scommesse sportive, sarà accessibile direttamente da Telegram. Ciò che differenzia Memebet Token da altri progetti similari è la sua capacità di garantire sicurezza e anonimato ai giocatori. Ecco perché, a pochi giorni di distanza dal lancio della prevendita, sono stati già raccolti 230.000 dollari.

Gli utenti hanno ora l'opportunità di investire nel token nativo del progetto, $MEMEBET, acquistandolo a prezzi di prevendita. Chi sta seriamente considerando tale investimento, deve assolutamente conoscere le previsioni di prezzo per i prossimi anni.

Il nuovo volto del gioco online

Memebet Token è stato concepito come parte di un progetto GameFi. Utilizzando un bot integrato su Telegram, è in grado di offrire una vasta gamma di giochi interattivi. Si passa dalle slot machine al blackjack, dal crash al keno, fino ai classici video poker e roulette.

Ma, se vogliamo parlare di vera novità, dobbiamo menzionare il supporto per diverse meme coin consentito dalla piattaforma. In altre parole, gli utenti possono usare token come Pepe, Dogecoin, dogwifhat, Popcat, Bonk e Brett per scommettere. Soltanto questo spiega perché c’è grande hype intorno al progetto, considerando la mole di utenti appassionati di meme coin e gioco online.

Memebet Token consente agli utenti di giocare senza essere costretti a creare il proprio account. Basta avere soltanto un portafoglio self-custody e un nome utente Telegram. Quindi, gioco in anonimato e transazioni rapide tramite indirizzi wallet univoci: cosa chiedere di più? Altro vantaggio per gli investitori in prevendita è rappresentato dalla campagna airdrop, che premia con token gratuiti in base agli importi scommessi.

Cronologia dei prezzi del token Memebet

Il prezzo del token $MEMEBET prevede 30 fasi di aumento. Durante la prima fase, il prezzo era di 0,025 dollari, mentre nell’attuale seconda fase è di 0,0251 dollari. Nella fase finale, il prezzo sarà di 0,0279 dollari. Chi investe adesso, potrebbe alla fine guadagnare circa l’11%. Come partecipare alla prevendita? Basta seguire i seguenti passaggi:

Munirsi di portafoglio crypto: raccomandiamo un portafoglio self-custody, come Best Wallet.

raccomandiamo un portafoglio self-custody, come Best Wallet. Acquistare criptovalute: i token da acquistare sono MATIC, BNB, USDT o ETH, da trasferire poi nel portafoglio oppure acquistabili tramite il servizio fiat del portafoglio.

i token da acquistare sono MATIC, BNB, USDT o ETH, da trasferire poi nel portafoglio oppure acquistabili tramite il servizio fiat del portafoglio. Connettere il wallet al sito di Memebet Token: entrare nella pagina di prevendita, cliccare su "Compre ora", selezionare Best Wallet e autorizzare la connessione.

entrare nella pagina di prevendita, cliccare su "Compre ora", selezionare Best Wallet e autorizzare la connessione. Acquistare i token MEMEBET: scegliere la valuta con cui pagare e digitare l'importo desiderato. Confermare l’acquisto tramite Best Wallet.

Memebet Token: previsioni del prezzo per il 2024

Non è affatto semplice prevedere il prezzo del token MEMEBET per il 2024, dato che la prevendita continuerà per tutto il resto dell’anno. Anche se i token saranno distribuiti agli investitori, rimarranno sempre nell’ambito della piattaforma, almeno fino a quando non avverrà la loro quotazione in borsa.

Previsioni per il 2025

Il 2025 è l’anno della consacrazione per Memebet Token. Dopo la conclusione della prevendita il 4 gennaio, avverrà la quotazione su DEX. La speranza degli investitori è quella del listing sui migliori exchange crypto come OKX, KuCoin, MEXC, Kraken o Binance. Il market cap FD (capitalizzazione di mercato interamente diluita) di Memebet Token non va oltre i 53 milioni di dollari al momento della quotazione poiché il 70% della disponibilità totale sarà già stata venduta in prevendita.

Le previsioni indicano che, se le condizioni di mercato saranno favorevoli, il token $MEMEBET potrebbe raggiungere il suo massimo di 0,2259 dollari. Invece, se le condizioni di mercato dovessero essere sfavorevoli, il prezzo potrebbe scendere a 0,0342 dollari.

Previsioni per il 2030

Il decennio potrebbe essere caratterizzato da grandi cambiamenti e opportunità per il mercato delle criptovalute. Cathie Wood, CEO di ARK Invest, ipotizza che il valore di Bitcoin dovrebbe raggiungere 1 milione di dollari entro il 2030. Lo scenario ancor più ottimistico parla addirittura di 3,8 milioni di dollari. Se così fosse, progetti innovativi come Memebet Token otterrebbero enormi vantaggi.

Se buttiamo l’occhio alle tendenze storiche, potremmo considerare il 2030 come anno in cui si verificherà un altro grande ciclo rialzista per le criptovalute. La riduzione dell'offerta di nuovi Bitcoin, prevista per metà 2028, potrebbe fungere da catalizzatore. Tenendo conto di questi fattori, nel 2030, il token MEMEBET potrebbe valere 1,1546 dollari, con un prezzo medio di 0,9012 dollari. Tutto questo si tradurrebbe in una capitalizzazione di mercato diluita di circa 2,1 miliardi di dollari.

Ovviamente, questa previsione va presa coi piedi di piombo. Il mercato crypto è imprevedibile, e potrebbero fare capolino fattori negativi che cambierebbero le carte in tavola. Quindi, il futuro di Memebet Token dipenderà da molteplici variabili. Per ora, gli investitori e gli appassionati di criptovalute possono monitorare con interesse questo progetto, valutando l'opportunità di far parte delle community su X e Telegram.

