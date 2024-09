Sposi In: a pochi giorni dall’evento le ultime novità per il tuo matrimonio!

INCORNICIA IL TUO AMORE CON UN CLICK! UNO SCONTO BY DEL ZOTTO IN FIERA

Con questo click riceverai anche un buono sconto per un tuo acquisto di quadri e cornici presso il negozio artistico DEL ZOTTO cornici a Torino per poter cominciare ad arredare il tuo nido d'amore con stile e originalità.

💗 Sposi Magazine, media partner storico di Sposi In, mette a tua disposizione in omaggio la copia della rivista nella versione digitale su https://www.sposimagazine.it/omaggio-spose-2024/

Ti aspettiamo in fiera con tanti altri suggerimenti per organizzare il tuo matrimonio perfetto

Il 23-24 settembre la Palazzina di Stupinigi ospita la fiera del wedding piemontese

Idee, suggerimenti e proposte per vivere al meglio il giorno più bello. Per i futuri sposi alla Palazzina di Caccia di Stupinigi tante sono le novità 2023/24 che gli autorevoli professionisti del matrimonio presenteranno per poter realizzare eventi sempre più unici.

Negli spazi espositivi allestiti all’interno delle Citroniere sabaude reali, aperte al pubblico per l’occasione, con Sposi In brillanti idee per un matrimonio originale: fotografia e video, abiti sposa, sposo e cerimonia, allestimenti floreali, musica, auto di lusso e d’epoca, partecipazioni e bomboniere, gioielli, location, catering, ristoranti, wedding planner, viaggi, beauty, wedding cake.

OTTIMA FARINATA LIGURE PER GLI SPOSI Gustosa sorpresa gli sposi: sabato 23 Settembre potrete degustare la farinata ligure Top! Ingredienti genuini e maestria senza eguali, sono i must de LA FARINATA LIGURE, ottima soluzione per un aperitivo street food in qualunque location scelta per il matrimonio delle future coppie

WEDDING CAKE EVENT 24 Settembre ore 15.30 e 16.30 Un evento dolcissimo: Workshop e degustazione weddingcake firmati dalla Pasticceria dell'Agnese di Torino. Pensiamo alle nozze matrimonio cominciando dal momento più dolce. Per i futuri sposi anche un buono sconto del 10% del valore della eventuale torta nuziale che sceglieranno presso la pasticceria!

Non mancate! Godetevi una wedding experience unica nella romantica Palazzina di Caccia di Stupinigi sabato 23 e domenica 24 settembre.