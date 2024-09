A Torre Pellice la salute si cura con lo sport e con i parcheggi

Una giornata per scoprire le occasioni sportive in paese e i parcheggi comodi ma poco utilizzati. Torre Pellice è tra i 163 comuni italiani che domani, domenica 22 settembre, propongono lo Sportcity Day: “Quest’anno la fondazione Sporticity, a cui abbiamo aderito, ha associato l’evento alla Settimana europea della mobilità. Così, oltre a promuovere le attività all’aria aperta, presenteremo ai cittadini le possibilità esistenti per parcheggiare fuori dal centro del paese” annuncia Sara Tron, assessore allo sport. A legare sport e parcheggi c’è il concetto di benessere: “La sedentarietà è una cattiva abitudine e anche solo una passeggiata di cinque o sei minuti dall’auto fino a casa propria, o al negozio dove si deve fare spesa, può aiutarci a riprendere dimestichezza con il movimento” spiega Tron.

Gli eventi dello Sportcity Day partiranno al mattino e sono stati organizzati in modo da offrire ai partecipanti la possibilità di provare più discipline. Alle 8,30 in piazza Gianavello è fissato il ritrovo per una breve escursione con il gruppo Montagnaterapia del Cai Uget Valpellice e del Ciss (Consorzio intercomunale dei servizi sociali) Pinerolo. Alle 9,30, invece, da piazza Montenero in borgo Santa Margherita partirà la prima edizione della Vandalino Vertical. Dalle 10 alle 11,30 al palazzetto del ghiaccio Cotta Morandini (via Jacopo Lombardini 15) ci sarà la possibilità di provare l’hockey e il pattinaggio su ghiaccio. Nella fascia oraria che va dalle 10 alle 11,30 le attività si svolgeranno invece nel cortile del Liceo valdese (via Beckwith 1) con la pallamano, il nordic walking, l’hockey inline. Lì gli studenti dell’indirizzo sportivo daranno indicazioni circa le ‘andature’ cioè i diversi tipi di camminata e corsa possibili.

Dalle 10 alle 11,30 in piazza Gianavello il Cai proporrà invece il battesimo dell’arrampicata. Infine, dalle 11,30 alle 12,30 le dimostrazioni e le prove si sposteranno agli impianti polisportivi di viale Dante con il calcio, il tennis, il tennis in carrozzina, il tennis tavolo e il mini golf.

Si potrà quindi pranzare con un pic nic all’interno della polisportiva per poi partecipare, alle 14,30, alle passeggiate per scoprire i parcheggi a pochi minuti dal centro. “È un’occasione anche per chi risiede a Torre Pellice per scoprire aree poco utilizzate e tuttavia comode, ad esempio il parcheggio in viale Dante a tre minuti dalle scuole o quello vicino alla Casa Unionista”. Le camminate partiranno dal municipio in via Repubblica 1.

“Oltre al Cai, al Ciss e al Liceo valdese, hanno contribuito a organizzare l’evento l’associazione Nordic Walking, Cumpetere Pallamano, l’Old Style, l’Hockey Club Valpellice Bulldogs, la Libertas, il tennis club Valpellice e Fcd Torre Pellice” elenca Tron.