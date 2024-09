Ancora un gioiello del liberty nel cuore di Torino: Casa Audino-Rinaldi

La città di Torino è ricchissima di edifici dei più disparati stili architettonici, che la rendono estremamente affascinante.

Tra questi, sicuramente il Liberty la fa da padrone. Uno dei tanti gioielli in questo stile presenti in città è, senza dubbio, casa Audino-Rinaldi.

Situata al civico 78 di via Madama Cristina, all'intersezione di questa con via Donizetti e via Belfiore, essa è il frutto dell'estro creativo dell'architetto Pietro Fenoglio. Commissionata dai due geometri Giuseppe Audino e Pietro Rinaldi, essa è stata realizzata nel 1907.

Costituita da quattro e cinque piani fuori terra, casa Audino-Rinaldi si caratterizza per i suoi decori geometrici in litocemento che sovrastano e sottendono tutte le finestre e le porte finestre che si aprono lungo le facciate dello stabile.

I balconi sono in parte dello stesso materiale ed in parte in ferro battuto. Questi ultimi riprendono la medesima foggia squadrata della gran parte delle decorazioni dello stabile. Il sottotetto invece, è percorso ed arricchito, a tutta lunghezza, da fregi floreali, presenti anche sulle finestre, a completamento di quelli geometrici già descritti.

Essendo un edificio di civile abitazione, casa Audino-Rinaldi può essere ammirata solo dall'esterno, ma vale almeno una brevissima sosta per poter godere della bellezza che offre.